Скален „часовник“ от преди половин млрд. години разкри древните климатични сътресения на Земята

Учени са успели да превърнат пластове скали в южна Швеция в нещо като естествен часовник, който показва кога и колко дълго са продължавали големи климатични сътресения в един от най-важните периоди от историята на живота на Земята. Става дума за Камбрия – епохата преди приблизително 539 до 487 милиона години, когато в океаните настъпва бързо разнообразяване на сложните животински форми. Новото изследване е публикувано на 13 март 2026 г. в Nature Communications и е ръководено от екип на Университета в Лозана, съобщава Meteo Balkans.

Проблемът пред геолозите досега е бил досадно прост, но сериозен: скалите пазят следи от древен климат, промени в океаните и масови биологични обрати, но много рядко съдържат достатъчно надеждни „маркировки“, по които тези събития да бъдат датирани прецизно. Това прави сравняването на записи от различни части на света трудно, а понякога и подвеждащо. Именно тук идва значението на новата работа – тя предлага далеч по-точна времева рамка за част от средния Камбрий, вместо обичайното геоложко „някъде тогава“.

Изследователите са работили с сондажно ядро Albjära-1 от южна Швеция, където скалите от т.нар. Alum Shale Formation съхраняват един от най-непрекъснатите и богати на фосили записи за Камбрия. Това е важно, защото когато последователността на пластовете не е прекъсвана от ерозия или липсващи участъци, учените могат да проследят не само какво се е случило, но и в какъв ред. Така геоложкият архив престава да бъде просто куп древни седименти и започва да работи като времева линия.

Ключът е в метод, известен като циклостратиграфия. Зад сложното име стои сравнително ясна идея: малките, предсказуеми промени в орбитата и наклона на Земята влияят на климата ритмично и оставят повтарящи се сигнали в скалните пластове. Когато тези ритми бъдат разпознати в достатъчно подробен геохимичен запис, дебелината на пластовете вече не е просто дебелина, а мярка за изминало време. Точно така екипът е изградил новия „скален часовник“, като е комбинирал високорезолюционни геохимични данни, въглеродни изотопи и прецизна U–Pb възраст.

Най-важният резултат е по-точното датиране на т.нар. Drumian Carbon Isotope Excursion, или DICE – голямо смущение във въглеродния цикъл на древната Земя. Това събитие е оставило отчетлив химичен отпечатък в морските скали и досега е било засичано на различни места по света, но без достатъчно сигурна синхронизация. Новата времева рамка вече позволява учените да поставят по-надеждно този сигнал на обща карта и да сравняват много по-точно фосили, химични маркери и климатични промени от различни континенти. С други думи, геоложките архиви вече могат да „говорят“ един с друг на един и същи часовник.

Проучването показва и още нещо важно: климатът на Земята преди около половин милиард години не е бил хаотична каша, а система, чувствителна към астрономически ритми. Според авторите колебанията, свързани с наклона на оста и ексцентрицитета на орбитата, са влияели върху морското равнище и притока на прах към древните морски басейни. Това е сериозен сигнал, че дори в ранния палеозойски „парников“ свят климатичната система е реагирала чувствително на орбитални фактори. И да, Земята и тогава си е имала механика – просто без човешки коментари, студия и горещи панели по темата.

За науката това не е просто по-прецизна дата в таблица. По-доброто подреждане на събитията позволява да се разбере кое е дошло първо – климатичното разместване, химичната промяна в океаните или биологичният обрат. А когато редът стане ясен, става по-ясна и причинно-следствената връзка. Именно затова подобни изследвания са толкова ценни: те не просто добавят детайли към далечното минало, а помагат да разберем как климатът и животът са били свързани още в самото начало на сложните екосистеми.

