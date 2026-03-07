Сергей Игнатов за училището свързано с "Петрохан": Дори да им вземем лиценза, те са международно признати и ще продължат работа

Ако се дерегистира училище "Космос", замесено в случая "Петрохан", и се спре държавната му субсидия, то има международна регистрация, по която има право да продължи да работи.



Това каза служебният министър на образованието и науката проф. д-р Сергей Игнатов в отговор на парламентарен въпрос от народния представител Ангел Янчев от ПГ на "Възраждане“.



Министърът съобщи, че в училището е извършена проверка от комисия във връзка с трагичния инцидент от училището. Припомняме, че ФОКУС ви съобщи, че такава проверка предстои.



В хода на проверката са установени липса на документация за изпитите на ученици в самостоятелна форма, липса на записи за отсъствия, издаване на документ за завършен клас и образователна степен без ясни доказателства, че такъв документ следва да се издаде.



По думите на министъра документите са предоставени на СГП за разследване и ангажиране на наказателна отговорност. След произнасяне на прокуратурата, ще бъде взето решение дали да се преустанови дейността на частното средно училище "Космос".



"Ние искаме да видим и какво се е случило, защото правилно сме постъпили, че сме дали случая на прокуратурата. Това, което ме безпокои е, че ако се дерегистрира частното училище, но те имат международна регистрация и могат да продължат по нея да работят. Тогава децата няма да учат български език, история и география, иначе е много лесно да го дерегистрираме. Дори и да го дерегистрираме, учениците няма да се разпръснат и да отидат на други места", каза още Сергей Игнатов.



Депутатът Ангел Янчев коментира, че сградата на училището "Космос“ е получена на концесия от община Горна Малина за 35 години – от 2023 г. насам, срещу сумата от около 800 лева на месец.



"Това е имот от 5 декара общинска собственост с 615 метра разгърната площ и в решението на Общината е посочено, че е за училището "Космос“", каза той.



"Ако от МОН дерегистрирате училището, те ще загубят концесията. В заповед от 2024 г. на тогавашния министър Галин Цоков на това частно училище "Космос“ е предоставено държавно финансиране по тяхно искане, каквото право имат по закон. Сега училището продължава да получава по една дванадесета от държавата месечно, независимо от таксите, които събира“, заяви Янчев.



