Научноизследователският кораб „Св. св. Кирил и Методий“ измина над 20 хил. морски мили при последното си плаване до Антарктида

При последната си експедиция до Антарктида българският военен научноизследователски кораб „Св. св. Кирил и Методий" (НИК 421) преминал повече от 20 хиляди морски мили. Хората на борда работиха на Ледения континент 56 денонощия. Данните представи капитанът на кораба Радко Муевски пред участниците в отчетния лагер за 34-тата българска полярна експедиция, който се провежда в Ахелой.

Корабът отплава от Варна на 7 ноември 2025 г., припомни кап. II ранг Муевски. Той изтъкна присъствието на борда на курсанти от Военноморското училище във Варна, които са имали възможност да трупат опит и знания до испанското пристанище в Картахена. На 13 декември НИК 421 акостира в Мар дел Плата, посочи кап. Радко Муевски. По думите му два дни по-късно са отплавали към Пунта Аренас, а след това са преминали пролива Дрейк. При това плаване за пръв път преминахме и през фиордите на Чили, като достигнахме до българската база на остров Ливингстън навръх Коледа, каза още капитанът на НИК 421.

При това плаване традиционно съдействахме на учените при вземането на проби от дъното на морето, както и на терен, изследвахме морските течения, допълни той. Кап. Муевски не пропусна срещите на кораба с айсберги, по-голямата част от които плаващи.

При това плаване бяха правени изследвания за наличие на микропластмаси в Антарктида, каза още капитанът на военния научноизследователски кораб „Св. св. Кирил и Методий" . Той уточни, че по различни проекти учените са имали възможност да вземат проби с буйове, оборудвани със сензори, пускали са и дронове, като плавателният съд е бил платформата за управлението на тази техника.

НИК 421 е оказал съдействие и на чуждестранни учени. Кап. Радко Муевски изтъкна партньорство с турската антарктическа програма. Спря се и на взаимодействието с учени от Аржентина, Чили, Испания. За пръв път при това плаване стигнахме и до континента, каза още Муевски.

Той отчете, че при плаването си корабът е пренесъл 80 тона товари до Антарктика, както и 10 тона обратно към България. С НИК 421 са транспортирани повече от 200 учени и логистици.

За завръщането си в България кап. Радко Муевски посочи, че са започнали да се подготвят в средата на февруари. След посещение в Комодоро Ривадавия и среща с българската общност в аржентинския град, корабът е посетил за пръв път пристанището Сантос в Бразилия.

На връщане от Картахена на борда се качиха освен български курсанти и кадети от Норвегия, Полша и Румъния, отбеляза кап. Муевски. На 9 април корабът акостира на Морската гара във Варна. По думите на капитана плаването до Ледения континент и обратно е продължило общо 153 денонощия.