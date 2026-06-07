Варненски рибари извадиха 10 тона отпадъци от Черно море

Във Варна рибарите от риболовно сдружение „Черноморски изгрев" дават добър пример за по-чисто море.

Вече няколко години, когато влязат с корабите си в морето, те прибират на борда всички отпадъци, които попаднат в мрежите им. След това ги пренасят до брега.

Рибарите събират тонове боклук от Черно море.

В инициативата участват Пламен Панайотов, капитан на риболовен кораб, и Емил Милев, председател на риболовно сдружение „Черноморски изгрев".

От рибарското пристанище в квартал „Аспарухово" Милев разказа, че рибарите редовно прибират на борда всякакви отпадъци, които попадат в мрежите им по време на работа.

„Не само трябва да черпим от морето, но и да го пазим. Това е мястото, от което изкарваме прехраната си, затова за нас е важно да бъде чисто", подчерта Милев.

Според Панайотов сред най-често срещаните отпадъци са пластмаси, метални съдове, части от кораби, остатъци от бои и други материали, идващи основно от търговското корабоплаване.

„Всякакви отпадъци влизат в мрежите ни. Проблемът е, че когато ги извадим на брега, често няма къде да ги предадем", посочи Панайотов.

По думите на Емил Милев, благодарение на съдействието на районната администрация в „Аспарухово" преди две години е бил осигурен контейнер за отпадъците, но подобни условия липсват на много други рибарски пристанища по Северното Черноморие.

„Във Варна, Балчик и на други места рибарите нямат възможност да изхвърлят събраните отпадъци. Това обезсърчава много колеги, въпреки желанието им да помагат за почистването на морето", коментира той.

Преди три години сдружението организирало мащабна акция за премахване на изоставени риболовни мрежи от морското дъно. В инициативата са участвали 53 риболовни кораба.

„За един сезон успяхме да извадим около 10 тона стари мрежи. Част от тях са останали от бракониерски риболов и от чужди риболовни съдове отпреди години", разказа Милев.

Въпреки успеха на акцията, и до днес няма решение какво да се прави със събраните мрежи.

„Те стоят в склад вече четвърта година. Няма фирма или организация, която да ги рециклира, и на практика тези 10 тона отпадъци остават наша отговорност", допълни той.

Според представителите на сдружението значителна част от замърсяването идва от търговски кораби, които изхвърлят отпадъци в морето.

„Виждали сме кораби, след които морето остава осеяно с отпадъци. В мрежите ни попадат опаковки от храни, парцали, пластмаси и различни корабни материали", заяви Панайотов.

Рибарите са категорични, че е необходим по-строг контрол от страна на институциите. Те посочват, че в много европейски държави корабите са задължени да декларират и предават отпадъците си при влизане в пристанище.

„Всеки кораб трябва да отчита какви отпадъци генерира и къде ги предава. Не може всичко това да се озовава в морето. Част от тези материали съдържат химикали и представляват риск както за морската среда, така и за рибните ресурси", подчерта Милев.

бТВ