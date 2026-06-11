Николай Неделков: В кв. "Бенковски" ще се изгради модерна площадка за разделно събиране на отпадъци

„Искам да подчертая, че не става въпрос нито за сметище, нито за завод за третиране, а за място, където гражданите да могат цивилизовано и безвъзмездно да оставят отпадъци, които не са за обикновените кофи. Наш апел към жителите е да се запознаят с информацията как точно ще функционира съоръжението - това се прави изцяло за тяхно удобство. Целта е хората да не се чудят кога е графикът за едрогабаритни отпадъци, дали могат да оставят клоните до кофата и къде да си предадат гумите, а да имат всичко на едно място".

Това обясни столичният зам.-кмет по екология Николай Неделков по време на изслушване в Постоянната комисия по устройство на територията, архитектура и жилищна политика към Столичния общински съвет. Повод за изслушването бе изразеното притеснение сред гражданите в столичния кв. „Бенковски" във връзка с плановете за изграждане на площадка за временно съхранение на отпадъци от домакинства.

Кметът на район „Сердика" Момчил Даскалов подчерта, че проектът е истинска придобивка за местната общност:

„Тази инициатива ще сложи край на гледката на стари матраци и шкафове, разхвърляни по улиците. Разбираме притесненията на гражданите и затова толкова рано е обявено и предстоящото обществено обсъждане, за да могат те да вземат информирано решение. Именно това е етапът, в който трябва да дадем детайлите на хората и да отговорим на всеки въпрос, за да сме сигурни, че инициативата и предимствата от нея са обективно представени ".

Николай Неделков разясни, че изграждането на такива площадки е директно законово задължение на кмета на всяка община с над 10 000 жители, съгласно член 19, ал. 11 от Закона за управление на отпадъците. Проектът в кв. Бенковски предвижда изграждането на такава площадка върху общински терени, находящи се в производствена зона, която е отдалечена от жилищните сгради и е съобразена с всички градоустройствени норми, за да не пречи на спокойствието на хората.

„На площадката ще бъдат изградени отделни клетки за различни типове отпадъци: мебели, строителни отпадъци от домакинствата, стара техника, батерии, гуми и лекарства с изтекъл срок на годност. Там няма да се извършва третиране - отпадъците ще се събират разделно и ще се извозват редовно (веднъж или два пъти седмично) до съответните инсталации. Обектът ще бъде ограден, с фотоволтаично осветление, ще бъде оборудван с камери и на място ще бъде ангажиран човек, който да контролира достъпа и да организира правилното сортиране на отпадъците.

Зам.-кметът напомни, че проектът е част от Програмата за управление на отпадъците, приета още през септември 2023 г. от предходното управление.

„Както неведнъж сме заявявали - добрите идеи нямат мандат. Те имат приложимост и място в града ни. Тези площадки функционират успешно в редица български градове, а в Европа са утвърден стандарт за модерно управление на отпадъците."