Проф. Владимир Чуков за войната в Близкия изток: Всички опции са на масата

Основното е,че чрез войната в Иран Тръмп цели да удари Китай. Китай са най-големият конкурент на САЩ. Иран много работят с частни фирми от Китай. Режимът в Иран започва да губи. Тръмп си има приоритети и визия, него го интересуват ядрените оръжая. 1% от енергетиката в Иран се дължи на ядрена енергетика. Не е много ясно къде е обогатеният уран на Иран, но е там. Това заяви арабистът проф. Владимир Чуковя в ефира на Нова телевизия.

Пораздвижи се самолетът "Страшният съд", който пази при ядрени удари. Всички опции са на масата, смята той.

В петък се очаква да има преговори.С американците големият спор е за урана, както и балистичната програма и обсегът на ракетите. Другото е за прокситата, обясни Чуков.

По думите му временната пауза от две седмици е повод за празнуване от страна на Тръмп, той иска такова споразумение, докато Иран иска то да е постоянно.