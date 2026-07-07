Проф. Владимир Чуков: Иран се опитва да покаже, че излиза от тази война не като победен, а дори като победител - с усещане за морално превъзходство над своя противник https://crimes.bg/analizi/prof-vladimir-chukov-iran-se-opitva-da-pokazhe-che-izliza-ot-tazi-voyna-ne-kato-pobeden-a-dori-kato-pobeditel-s-useshtane-za-moralno-prevazhodstvo-nad-svoya-protivnik/196248 Crimes.bg

Наистина сигналите, които излъчва в момента Ислямската република, са сигнали на голяма печал, на невероятна скръб. В същото време това, което искат да покажат иранците, е невероятна сплотеност. Един народ, който има мисионерска роля, един народ, който има цивилизационна роля. Поради тази причина всичко е силно хиперболизирано. Това каза проф. Владимир Чуков в предаването "България, Европа и светът на фокус" по Радио ФОКУС с водещ Цоня Събчева.

"Говори се, че само днес около 2 милиона души са участвали в процесията по пренасянето на тялото на аятолах Али Хаменей от мястото в Техеран, а общият брой на извозените участници е около 7 милиона. Наистина това е нещо впечатляващо", каза проф. Чуков.

По негови думи за първи път в кортежа се виждат тримата синове на Али Хаменей, с изключение на четвъртия - Моджтаба, който е сочен за негов наследник. Също така за първи път в публичното пространство се появява Ахмади - командващият на Корпуса на гвардейците на Ислямската революция, който до този момент не се е появявал на публични места.

"Иран се опитва да покаже, че излиза от тази война не като победен, а дори като победител - с усещане за морално превъзходство над своя противник", каза той.

По повод отсъствието на Моджтаба Хаменей, проф. Чуков поясни, че от информацията, която идва, е, че лицето му е силно обезобразено. "Не е много ясно дали той все още може да се движи нормално. Очевидно ударът, нанесен върху тялото му, е бил толкова тежък, че той не може да се появява нормално на публични места", допълни експертът.

По негови думи не е напълно ясно и доколко лично той е автор на всички заповеди, които се издават от негово име.

"В интерес на истината единствената държава, която донякъде влиза в унисон с посланията на Техеран, е Султанатът Оман. Причината е, че има финансови стимули да бъде част от гарантирането на една нова система за сигурност, включително по отношение на контрола върху корабоплаването в стратегическия Ормузки проток. Така че иранците в момента имат самочувствието на победители. Това, което ги тревожи, е, че арабите отказват да признаят тази победа и не желаят да се съобразят с онова, което според Техеран е момент на сила и историческо превъзходство. Всичко това, според тях, произтича от цивилизационната роля на Иран", обясни експертът.

Проф. Чуков поясни, че конфликтът не е само геополитически, геостратегически или икономически. Той има и силно цивилизационно и догматично измерение.

"Именно затова ситуацията е изключително интересна. Най-вероятно Моджтаба ще се опита да развие още повече тезата за мисионерската роля на иранската нация и в чисто догматичен план да убеди ислямските духовници, че именно Иран трябва да бъде водещият център на ислямския свят, а не религиозните институции в Саудитска Арабия", каза той.

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