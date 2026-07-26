Тайна от СССР изплува след десетилетия: Мистериозна светлинна стена шокирала американски пилоти

Американски екипаж на шпионски самолет наблюдава необясним феномен след изстрелване на съветска ракета, а истината остава загадка и до днес

Ако има нещо, в което Съветският съюз е бил добър, то е било пазенето на тайни. Противникът на САЩ от Студената война е получил ценна информация чрез шпионаж, за да разработи първата си атомна бомба в изключителна секретност, а изстрелването на Спутник през 1957 г. по подобен начин е изненадало света. Дори на света му са били необходими дни, за да разбере, че нещо не е наред след аварията в Чернобилската атомна електроцентрала през 1986 г., пише Popular Mechanics.

Поради склонността на СССР към прикриване, САЩ разработиха различни начини за шпиониране на своя съперник - високолетящи самолети като U-2 , иновативни шпионски спътници и дълбоководни устройства, специално построени за извличане на унищожени съветски подводници от дълбините на океана. Но САЩ имаха друг разузнавателен трик в ръкава си, разположен във военновъздушната база Шемя на Алеутските острови. Самолетът беше известен като Boeing RC-135S Cobra Ball , който представляваше модифициран планер на Boeing C-135 Stratolifter (с набор от оптични и електронни сензори), предназначен само за една мисия: проследяване на съветските ракетни изстрелвания.

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През есента на 1988 г. пилотът на американските военновъздушни сили Робърт Хопкинс е бил точно на такава мисия. Сгушен в пилотската кабина на RC-135S Cobra Ball, той наблюдава изстрелване на ракета, което е било част от клаузата за стрелба с цел унищожение в Договора за междинните ядрени сили от 1987 г. между САЩ и Съветския съюз . Договорът позволява на страните да се освобождават от вече незаконни боеприпаси, като ги изстрелват към известни места на удара, съобщава TWZ през 2019 г. Съветският съюз е планирал да изстреля балистична ракета със среден обсег SS-20 Sabre, а Хопкинс и неговият втори пилот са били на разположение, за да наблюдават, с инструменти, обучени да събират данни за скоростта и телеметрията.

Но тогава се случи нещо странно. Както Хопкинс каза пред TWZ:

„Докато търсехме трафик, забелязахме нещо, което приличаше на полупрозрачна, млечнобяла стена, движеща се отляво, над СССР, надясно, към северната част на Тихия океан . Тя покриваше цялото небе от нивото на земята докъдето можехме да видим през предните прозорци на самолета. Движеше се много бързо – много по-бързо от пресичането на самолетния трафик – и бързо се приближаваше към нас. Стената от светлина премина през траекторията на нашия полет и след това продължи на изток, оставяйки след себе си празното и тъмно нощно небе.“

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„Стената“ получила прякора „Купол от светлина“ – необяснимо явление, което Хопкинс и същият втори пилот видели само още веднъж, също след изстрелване на ракета SS-20. Първоначално пилотите отдали преживяването на халюцинация или „аврорално събитие, което никой от нас не е виждал“, каза Хопкинс пред TWZ. Но учените от ВВС не били убедени. Възможно ли било SS-20 да е използвала специално гориво, което е причинило тази странна светлина, или може би е било вид йонен облак за измерване на аспекти на горните слоеве на атмосферата ?

По-зловещото обяснение беше, че Куполът на светлината е бил специално проектиран като контрамярка, за да обърка американската и европейската противоракетна отбрана. Както съобщава TWZ, дали подобна система действително е работила, остава неизвестно. Но днес, наред с руските хиперзвукови ракети, способни да преодолеят американската отбрана, подобна технология може да се окаже наистина смъртоносна.

trud.bg