Проф. Пламен Митев: Категорична неистина е, че граф Игнатиев е работил за обесването на Левски

Категорична неистина и манипулация е твърдението, че граф Игнатиев е "работил за обесването на Васил Левски". Това говорене, че той е убиецът на Васил Левски е говорене, свързано със злободневието днес, с политически коректното говорене", каза в интервю за Мария Филева и БНР проф. Пламен Митев.

От няколко дни се разгаря спор дали Русия, в лицето на граф Игнатиев, е работила за обесването на Васил Левски. Изказване на друг политик през уикенда, който отново повтори устойчивия мит, че българите не са положили усилия за освобождаването на Апостола, остана в сянка, но така или иначе това твърдение също се повтаря много пъти, за да опише нас, българите.

Десетки специалисти от най-различни сфери се изказаха по тези въпроси, стотици и дори хиляди решиха да се произнесат в социалните мрежи. Преподавателят по Българско Възраждане в Софийския университет "Св. Климент Охридски" проф. Пламен Митев – един от най-добрите познавачи на епохата и изследовател на делото на Васил Левски изясни, отговорен ли е граф Игнатиев за обесването на Левски и каква е ролята му в българската история.

"С много голям интерес слушам аргументите на всички, които обвиняват ген. Игнатиев. Защо никой от тях не си зададе въпроса – добре, де, защо очакваме ген. Игнатиев да спаси Левски, а не задаваме същия въпрос за поведението на английския посланик, или на френския, или на италианския, или на австроунгарския, или на германския? Защото всички те получават много по-подробна и по-ранна информация от ген. Игнатиев за действията на Специалната комисия, защото техните консули са много по-близки до Хамди паша (русенския валия – б.а.)", попита проф. Митев. Той твърди, че има няколко опита за организиране на освобождаването на Васил Левски.

Източник: БНР