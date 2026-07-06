Пилотите от Втората световна война са били преследвани през нощта от мистериозни огнени топки, които не са могли да свалят или изпреварят

Пилотите нарекоха огнените топки „фу файтъри“, но нямаха представа какво представляват. Плазма? Вражеска технология? Извънземни? Все още не сме го разбрали.

Преди едноименната рок група, водена от Дейв Грол, да съществува, терминът „foo fighters“ се е използвал, за да обозначи нещо много по-тревожно. Мистериозни светлинни кълба се материализирали пред очите на пилоти на изтребители от Втората световна война, летящи през нощта, пише Popular Mechanics. Светещи в червено, жълто, оранжево или бяло, а понякога променящи цвета си, докато се носели, тези необясними явления следвали самолетите като неземна форма на наблюдение. След това изчезвали толкова мистериозно, колкото се появявали.

В хладна ноемврийска вечер на 1944 г., лейтенант Ед Шлутер от ВВС на армията, тръгвайки на рутинна мисия за 415-та ескадрила нощни изтребители, претърсвал тъмнината над Страсбург, Франция, в своя Bristol Beaufighter за някакъв знак от немски самолети, когато чул глас зад себе си. Разузнавателят лейтенант Фред Рингвалд, заедно с радарния наблюдател лейтенант Доналд Дж. Майерс, забелязали странни оранжеви светлини в далечината. Шлутер отхвърлил светлините като звезди, но Рингвалд настоял, че това са летящи обекти. След това нещо, което изглеждало като осем до десет огнени топки, се насочило към самолета. Нямало други самолети наоколо. Шлутер се свързал по радиото с наземния радар с доклад, но не научил нищо. Светлините сякаш угаснали за момент, преди да се запалят отново по-далеч, плъзгайки се по течението, преди да изчезнат, а тримата летци останали да се чудят какво са видели.

Шлутер, Рингвалд и Майерс далеч не бяха единствените, които станаха свидетели на това явление. Както съюзническите, така и летците на Оста твърдяха, че са видели кълбата. Някои пламнаха близо до наблюдателите, докато други бяха по-далеч. Полетът им беше зловещо контролиран и всички сякаш следваха самолети, сякаш бяха управлявани от вражеско разузнаване, обръщайки се или правейки акробатични завои и пикирания, преди внезапно да изчезнат. Те никога не се втурнаха в атака. Когато триото от 415-ти полк се върна в базата, те мълчаха, защото не искаха да бъдат приземени от скептичен летателен хирург поради „бойна умора“.

Но в рамките на няколко дни други екипажи в ескадрилата имали свои собствени срещи със същото. Лейтенант Хенри Гиблин и лейтенант Уолтър Клиъри видели огромна червена светлина над себе си една вечер и последвали нови наблюдения в бърза последователност. Не след дълго екипажите в 415-ти полк съобщили за светлините. Един ден, докато екипажите се хранили заедно, някой предложил да се даде име на светлините. Читател на комикса на Бил Холман „ Смоуки Стоувър“ – в който главният герой се наричал „фу файтър“ вместо пожарникар – предложил термина. Името се запазило. Дневните наблюдения потвърдили нощните доклади: пилоти на P-47 описали златни , фосфоресциращи сфери, носещи се във въздуха западно от Нойщат. Каквито и да били тези неща, те нямало да изчезнат.

„Виждахме как тези светлинни кълба летят от крилата на нашия самолет“, каза Харолд Ф. Аугспургер, командир на ескадрилата, в интервю . „Тази, която видях, беше като бяла светлина; другите хора, които съобщаваха за нея, виждаха червени светлини, някои от тях виждаха зелени светлини, а някои от тях съобщаваха, че са се опитвали да преследват една, но така и не са успели да я хванат.“

Какви бяха тези летящи обекти, които не можеха да бъдат идентифицирани? С пристигането на все повече официални доклади, каквото и да се случваше в небето, ставаше невъзможно да се игнорира.

Една от теориите беше, че светлините са ракети, но това нямаше смисъл, защото ракетите не могат да се завъртат или пикират. Обмисляха се летящи бомби, но нито една от мистериозните кълба не се взриви. Пламъците от изгорелите газове не биха били видими. Метеорологичните балони се движеха само вертикално, а не странично. Зенитната артилерия – артилерия, предназначена да сваля самолети – изглеждаше като логичен отговор на мистерията, докато наблюдаваната зенитна артилерия не беше сравнена с изтребителите „фу“ и не се оказа, че е драстично различна. Огънят на Свети Елмо често е бил виждан от летци, когато краищата на крилете им се осветяват с плазма от натрупване на електрически заряд, но тя се образува само около обекти, преминаващи през електрическо поле, и не може да следва самолет. Кълбовидната мълния е рядка и не променя посоката си.

Единствената сигурност относно изтребителите „фу“ беше, че те представляват потенциална опасност, защото пилотите ги намирали за невъзможно разсейващи. Любопитство, очарование и шепот за извънземни технологии обграждаха феномена. Историята се появи в броя на списание „Американски легион“ от декември 1945 г. , подходяща дата на публикуване, като се има предвид, че някои летци преди това са описвали светлинните кълба като космически коледни украшения. Слуховете продължиха и след войната. След като частният пилот Кенет Арнолд ги видя да прелитат покрай връх Рейниър през юни 1947 г., той каза на репортерите, че летят неравномерно, „като чинийка, ако я подскочите по водата“. Това беше неправилно съобщено и доведе до това терминът „летящи чинии“ да стане синоним на всички форми на неидентифицирани летящи обекти ( НЛО ). През юли същата година катастрофата на метеорологичен балон в Розуел, Ню Мексико, доведе до сензационни заглавия, които накараха обществеността да си помисли, че обектът е пилотиран от извънземни.

Какво всъщност са били изтребителите „фу“ все още не е известно. Огнени топки са били виждани както в европейския, така и в тихоокеанския театър на военните действия и следователно не са произлезли от определен регион. Възможно е да са били нещо различно - от необяснимо природно явление до напреднала технология, която остава класифицирана, а тези, които искат да вярват, се кълнат, че са плод на въображението на интелигентни извънземни същества. Начинът, по който изглежда са се противопоставяли на законите на физиката с криволичението и пикирането си, е породил подозрения дори сред невярващите. Може би най-смразяващият разказ идва от лейтенант Роман Собински, полски пилот на бомбардировач, служещ в британските Кралски военновъздушни сили, който стрелял по един от тях, докато се връщал от нападение над Германия през 1942 г., и едва могъл да повярва какво се е случило точно пред очите му. Това, което той си спомня в по-късно интервю, звучи сякаш е извадено от научнофантастичен разказ.

„(Куршумите) просто влизаха и това беше краят; те не падаха“, каза той . „Тези трасиращи снаряди просто влизаха и това беше всичко. Това продължи може би две минути и след това този лъскав обект промени позицията си и с огромна скорост се премести към лявата ни страна, почти на същото разстояние, на около 200 ярда от крилото, и след това остана там.“

Докато няма доказателства за произхода на огнено кълбо, което може да се противопостави на гравитацията и да се движи автономно, докато трепти, появявайки се и изчезвайки от погледа, слуховете за извънземни ще продължат да се носят в нощното небе.

trud.bg