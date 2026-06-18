Първите „Юнашки игри“ на Изпълнителната агенция за българите в чужбина обединиха деца от български общности в духа на родолюбието и спорта https://crimes.bg/analizi/parvite-yunashki-igri-na-izpalnitelnata-agenciya-za-balgarite-v-chuzhbina-obediniha-deca-ot-balgarski-obshtnosti-v-duha-na-rodolyubieto-i-sporta/194772 Crimes.bg

Десетки млади българи от Бесарабия, Банат и Западните покрайнини преживяха незабравим лагер в Несебър

Изпълнителната агенция за българите в чужбина (ИАБЧ), в партньорство с Националната спортна академия „Васил Левски", организира първото издание на Спортно-патриотичния лагер „Юнашки игри", проведен във Водната учебно-спортна база на Академията в Несебър. Обновената инициатива на Агенцията събра близо 80 деца от историческите български общности в Бесарабия, Банат и Западните покрайнини, пристигнали от Украйна, Молдова, Румъния и Сърбия.

В продължение на четири дни участниците се включиха в разнообразни спортни, образователни и творчески дейности - юнашки игри, състезания и занимания на плажа, музикални, фолклорни и поетични прояви, прожекции на филми и други културни инициативи. Така децата не само премериха сили в различни спортни предизвикателства, но и обогатиха познанията си за България, нейната история, традиции и културно наследство, като същевременно укрепиха връзката си с българските корени.

Инициативата „Юнашки игри" беше реализирана успешно от екипа на ИАБЧ, ръководен от изпълнителния директор Райна Манджукова, с участието на експертите Мария Цветкова - координатор на проявата, Ива Крумова и Анжела Георгиева. Съществен принос за провеждането на лагера имаха проф. Николай Изов, проф. Лозан Митев, както и преподавателите от НСА доц. Емилия Витанова, ас. Ваня Йорданова и група студенти-доброволци, които вложиха професионализъм, енергия и всеотдайност в работата с децата.

Началото на първото издание на „Юнашки игри" беше поставено с тържествена церемония в базиликата „Света София" в Стария Несебър. Участниците бяха приветствани от изпълнителния директор на ИАБЧ Райна Манджукова, ректора на НСА „Васил Левски" проф. Красимир Петков и кмета на Несебър Николай Димитров, от чието име беше прочетен поздравителен адрес.

Откриването в Старата митрополия се осъществи с подкрепата на Община Несебър, която предостави възможност на участниците да посетят Археологическия музей и да се запознаят с историята на един от най-древните градове в Европа, с богатото му културно наследство и средновековните паметници на Стария Несебър, включен в Списъка на световното културно наследство на ЮНЕСКО.

Специален гост на лагера по покана на ИАБЧ беше Тереза Маринова - олимпийска шампионка в тройния скок, носителка на световни и европейски отличия, световна рекордьорка при девойките и рекордьорка на България. Изтъкнатата българска лекоатлетка, която е доцент и преподавател по лека атлетика в Националната спортна академия, разказа за своя път към олимпийския връх, насърчи младите участници да следват мечтите си и проведе професионална тренировка с децата.

Под ръководството на доброволците от НСА младите хора от българските общности в Болград, Тараклия, Цариброд, Босилеград и Стар Бешенов се състезаваха в четири смесени дружини, носещи имената на бележити български възрожденци и революционери - „Раковски", „Ботев", „Райна Княгиня" и „Караджата". Програмата включваше състезателни, акробатични и художествени изяви на плажа, народни хора и песни, беседи, викторина с въпроси, посветени на историята, спорта, литературата и природата на България, факелно шествие по крайбрежната алея и творчески вечери край лагерния огън.

Особено вълнуващо беше факелното шествие, по време на което изпълнителният директор на ИАБЧ Райна Манджукова прие символичния огън като знак на светлината, топлината и обичта между хората и в семейството. Тя изрази надежда, че този пламък ще запали у младите хора любов към България, която те ще предават нататък, както факлите преминават от ръка на ръка до запалването на големия лагерен огън.

Сред най-запомнящите се моменти беше артистичното представяне на българска народна приказка, подготвено от децата и техните ръководители на дружини с много въображение, талант и настроение.

Юнашкият дух на лагера намери отражение и във фотоконкурса „Улови духа на Юнашките игри", в който участниците запечатаха най-вълнуващите моменти от преживяното. Всеотдайността и вдъхновяващата енергия на преподавателите и доброволците от НСА, съчетани с грижата и сърдечното отношение на екипа на ИАБЧ, създадоха атмосфера, изпълнена с ентусиазъм, приятелство и български дух.

„Юнашки игри" завърши с церемония по закриването, по време на която изпълнителният директор на ИАБЧ Райна Манджукова и помощник-ректорът на НСА проф. Николай Изов отправиха думи на благодарност към участниците и техните ръководители. Всяко дете получи медал и грамота за юнашки дух и отлично представяне в първото издание на лагера, а българските общности от Украйна, Молдова, Румъния и Сърбия бяха отличени с купи. От името на ИАБЧ Райна Манджукова връчи плакет в знак на признателност за неоценимото партньорство на Националната спортна академия в реализирането на тази инициатива.

Успехът на Спортно-патриотичния лагер „Юнашки игри" - Несебър 2026 се дължи на отличните условия, предоставени от НСА в базата ѝ в Несебър, както и на отдадеността, професионализма и гостоприемството на екипите на двете институции. Проведена по инициатива на Изпълнителната агенция за българите в чужбина и с активното партньорство на Националната спортна академия „Васил Левски", проявата очерта перспективата за утвърждаването на „Юнашки игри" като традиционна среща на младите българи от историческите общности зад граница, обединяваща спорт, родолюбие, национална памет и културна принадлежност.