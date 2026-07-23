По зрителски сигнал: Опит за запазване на игрална зала чрез построяване на 4-звезден хотел

Действаща игрална зала в центъра на Ботевград е заобиколена от 3 детски площадки, читалище, център за обществена подкрепа, дневен център за деца с увреждания и младежки център. Според жалбоподателя мястото на игралната зала не би следвало да е там.

Миналото лято семейството на Тони Иванов завежда дело срещу издадено разрешение за строеж на хотел с прилежаща игрална зала, намиращи се в бившия Дом на науката и техниката в центъра на Ботевград.

В сградата има общо 9 самостоятелни обекта, един от които, бившето градско кино, е собственост на семейството на мъжа. Той твърди, че никой не ги е информирал за издаденото разрешение за строеж, за преустройство и промяна на предназначението на определени имоти в сградата, с които те не са съгласни.

„Идеята на инвестиционния проект на възложителя е да бъде изграден 4-звезден хотел с цел да бъде запазено казиното, тъй като след промените в закона това казино няма нужните отстояния и единственият начин да бъде съхранено е да бъде в четиризвезден хотел", казва Тони Иванов.

„Тази сграда е огромна, в момента се изгражда младежки център. Центърът за обществена подкрепа е на гърба на казиното, огромен детски кът, детска площадка има тук на 70-80 метра. Буквално пред казиното, на 28 метра, има детска площадка, на 120-130 метра има жилищни сгради. Абсолютно е заобиколено от няколко рестрикции, които са упоменати в закона", посочва той.

С измененията в Закона за хазарта от май 2024 г. държавата реши игралните зали и казината да бъдат разположени на поне 300 метра отстояние от образователни институции и социални услуги за деца.

Изключение се прави, ако те се намират в хотели, категоризирани с четири или пет звезди. Промените дават срок до май 2027 г. на съществуващите зали и казина да бъдат приведени в съответствие с изискванията. В противен случай ще трябва да преустановят работа.

„При положение че законодателят, националната и държавната политика, е решил казината да не бъдат в централна градска част, да бъдат на отстояние от детски площадки и детски центрове. Тук има в близост на 50 метра детски центрове, изграждани с европейски средства, читалището също е на 200 метра. Но такива явно малки казина се прави опит да бъдат съхранявани и биват скривани в изграждане на някакви хотели, несъществуващи хотели, в Ботевград няма четиризвезден хотел до този момент", казва Тони Иванов.

Преди близо година, отново заради разрешението за строеж, подават жалба до Дирекцията за национален строителен контрол и регионалното им представителство. ДНСК изисква от общината отговори на жалбата и уведомление, ако са предприети действия. В деня на подадената жалба е одобрено изменение на разрешение за строеж.

„ДНСК е указало да се извърши проверка, не се извършва проверка на сигнала, след което се издава разрешение за строеж. Жалим това разрешение за строеж в съда. Те оттеглят разрешението, но няколко месеца по-късно издават ново разрешение", казва Тони Иванов.

„Моето обяснение е, че обективно се прави опит да се съхрани това казино с издаване на разрешение за 4-звезден хотел. Към момента това не е хотел, а се прави опит да се съхрани това казино и да се заобиколят рестрикциите на законодателя и на националната политика", допълва той.