Опасна красота. Какви могат да са рисковете за пациентите?

Сдружението на служителите в държавните психиатрични болници реагират остро на доклад от Европейския комитет за предотвратяване на изтезанията към ЕС, който остро осъжда начина на работа в сферата. По темата в БНТ „Денят започва" гостува д-р Цветеслава Гълбова, директор на Психиатричната болница "Св. Иван Рилски".

Тежките оценки в предварителния доклад, окончателният ще излезе през май или юни, наистина са тежки и наистина са за пореден път. Свидетел съм на всички доклади и заключенията, смея да твърдя, винаги са едни и същи - лошо отношение към пациентите, нечовешко изтезание, връзване, винаги се констатира и тежък кадрови дефицит. И сега е същото, това каза тя в студиото на БНТ "Денят започва".

И допълни, че тази година в предварителния доклад има и оценка, за която от сдружението смятат, че Комитета против изтезания няма правомощния, а именно - за безопасността на прилаганите медикаменти.

След тези доклади винаги има последващи проверки и винаги констатациите са едни и същи. Ние искаме ясно да заявим - ние не сме изроди, ние не сме хора, които изтезаваме. Ние работим професионално и отговорно в условията, които държавата е създала, или по-скоро не е създала, и които условия са изключително тежки. Кадровият дефицит при нас е много тежък. В нашата специалност няма нужда от скъпи изследвания и скъпо оборудване, но има нужда от хора - в пъти повече хора.

Д-р Гълъбова обясни, че в цивилизования свят, към който България се причислява, съотношението персонал-болни в едно отделение за тежко болни е едно към едно до едно към три.

При нас е едно към десет. Един специалист се грижи за десет пациенти. А това са хора с тежки психомоторни възбуди, някои извършили тежки престъпления. В 11-те държавни психиатрични болници към настоящия момент, и това не е от сега, а от години, живеят около 300 души психично болни. От тях около 110 са пациенти извършили тежки престъпления - убийства и опити за убийства. Те са опасни по същество и те са сред другите пациенти, защото няма обособяване.