Програма помага на учителите да се справят с „трудни класове“

Над 80% от случаите на агресия сред деца са в училище, а новите европейски стандарти за превенция на противообществените прояви на малолетните и непълнолетните възлагат все повече отговорности на класните ръководители, стана ясно по време второто издание на Академия за професионалисти „Работа с деца с проблемно поведение“, в която участват представители на близо 80 общини у нас. Форумът се организира от дирекция „Превенции“ към Община Варна, Общинската комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните съвместно с Централната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните (ЦКБППМН).

Ролята на училището нараства, но особено в гимназиите учителите трудно могат да се справя сами с проявите на агресия, затова се стремим да повишаваме компетентностите на педагогическите специалисти чрез различни обучения, посочи секретарят на ЦКБППМН Петя Петрова. По думите й добри резултати дава разработената от департамент „Психология“ към Института за изследване на населението и човека при БАН програма за работа с така наречените „трудни класове“. Направени са методики за психолого-педагогическа работа, които помагат на учителите да се справят с емоционалното напрежение при общуване с деца в класове с проблемно поведение. "Директорите на училища трябва да осъзнаят какъв ценен ресурс е това за тях и вместо да отричат наличието на „трудни класове“, да се обръщат към местните комисии и да потърсят възможности за обучение на педагогическите специалисти", каза Петрова. Тя подчерта, че за ефективна превенция водеща роля има и семейството.

Във Варна в рамките на един месец програмите за превенция на девиантното поведение сред подрастващите ще достигнат до всички училища чрез различни инициативи – конкурси, викторини, спортни състезания, изложби и лекции, съобщи шефът на общинската дирекция „Превенции“ Светлана Коева.

Автор: Даниела Фархи, "Труд news", Варна

