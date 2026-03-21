Мохамед Халаф: Не знам докога принц Мохамед бин Салман ще има търпение към Иран

"Арабите вече не могат да имат доверие нито на американците, нито на иранците, нито на израелците, защото американците в момента са заети с това, че използват техните военни активи срещу Иран и техните бази в региона и в тези държави вече няма американски войници". Това заяви пред БНР журналистът Мохамед Халаф:

"Всичките американски войници са евакуирани почти и тези военни бази, които считат иранците, че там се намират активите на Съединените щати и уж ги използват, това е, за да удрят гражданските обекти, нефтените съоръжения, газовите съоръжения и това го правят вече навсякъде ежедневно. Ние видяхме вчера президентът Пезешкиан, че се извинява на държавите от региона, че са приятели, че те само атакуват военни обекти на Съединените щати, но това не е самата истина. Не знам докога принц Мохамед бин Салман ще има търпение. Според мен вече то е изчерпано".

В интервю за предаването "Събота 150" по програма "Хоризонт" журналистът, роден в Ирак, разказа:

"В момента Ирак не е в състояние да плаща заплатите на 7 милиона ангажирани в различните институции и армия. Моите братя ми казаха, че от три месеца не са получавали заплати и установявам контакти с различни журналисти там и те ми съобщават непрекъснато всичко, което се случва в Ирак. Хората се страхуват и не знаят какво ще се случи с тяхната държава и дали няма да бъдат въвлечени в нова война".