Милена Милотинова: Нашата роля е в това да държим на професионалните стандарти

Нашата роля е в това да държим на професионалните стандарти, особено в условията на предизборна кампания. БНТ е лидер по обществено доверие според института „Ройтерс" за 2025 г., което още повече ни задължава да спазваме правилата и стандартите. Смятам, че БНТ успява да намери необходимия баланс и добрия тон, който и зрителите очакват в една предизборна кампания. Това каза генералният директор на БНТ Милена Милотинова в предаването "Денят започва с Георги Любенов" по БНТ.

Българската национална телевизия осигурява 2000 минути безплатно ефирно време за участниците в изборите и спазва стриктно всички регулации по време на кампанията. Телевизията работи при строга регулация и спазва всички изисквания на изборното законодателство. „Най-важното е, че БНТ като медия с обществена функция, осигурява огромен пакет безплатно време за партиите и коалициите, които са регистрирани в ЦИК. БНТ осигурява 2000 минути безплатно време на всички регистрирани за тези избори, за да могат зрителите на националната телевизия да направят информиран избор."

Тя уточни, че голяма част от това време е в предавания в праймтайма. "Голяма част от това безплатно време е в публицистичните предавания и то в праймтайма, в "Референдум", в "Панорама", в сутрешния блок на БНТ, в "Още от деня".

Отделно от това всяка сряда БНТ осигурява време за седмични диспути, заяви тя.

Милена Милотинова коментира тона в публичното говорене на кандидатите. „Зрителите са достатъчно интелигентни и могат да направят своите лични изводи и заключения. Аз смятам, че политиците със своя език също диктуват вкус във всичко към онези, които ги гледат."

Милотинова разказа за програмата на БНТ в изборния ден. „Освен студиото в Националната телевизия, освен изнесения формат, БНТ ще потърси и нови визуални елементи, които ще подчертаят ролята на Националната телевизия като център на изборната нощ."

БНТ ще отбележи 150-годишнината от Априлското въстание със мащабна специална програма. "Идеята е през две ключови събития - защитата на Дряновския манастир и събитията в Перущица, и една личност - тази на Бенковски, да се проследи историята, смисъла на въстанието и също така да се направи аналогия между младите водачи на въстанието, които са били под 25-годишна възраст и как днешното поколение Джен Зи възприема историята. За целта ще се включат студенти, ученици с медали от олимпиади по история, преподаватели и историци. На 20 април стартираме една поредица с очевидците, в която актьори пресъздават разкази на очевидци на Априлското въстание."

БНТ ще излъчва на живо честванията. „На 1 май ще предаваме пряко отбелязването на годишнината от Априлското въстание от Панагюрище. А на 23 май - за първи път ще предаваме пряко от Априлци."

БНТ ще излъчва изцяло Световното първенство по футбол, което ще се състои през юни и юли в САЩ, Канада и Мексико, съобщи още Милена Милотинова. Ще предаваме пряко всичките 104 мача от Световното първенство по футбол, половината от които - в гледано време. Телевизията ще има и екипи на място. „БНТ ще има три екипа, които ще обикалят най-горещите точки и ще отразяват от първо лице."

Отделно ще има коментатори за мачовете и специални студиа.

Генералният директор на БНТ посочи нуждата от устойчиво финансиране. "Заедно с БНР, ще повдигнем отново дебата за финансирането на обществените медии."

Сред приоритетите е и развитието на съдържанието. "На мен ми се иска в следващите сесии да видя повече документалистика. На 2 април започва излъчването на сериала "Ком - Емине", а в новия тв сезон от есента идва и шестия сезон на "Под прикритие".

БНТ ще засили и връзката с българите в чужбина. "Имаме амбицията БНТ 4, който е каналът за българите в чужбина, да включва и техния живот. Да не върви еднопосочно - от София към чужбина, а да покаже живота и на милионите български граждани зад граница, които държат връзка с родината си със своите фолклорни състави, неделни училища, певчески групи и други инициативи."

БНТ, „Денят започва с Георги Любенов"