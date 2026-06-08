Хеликоптерът с дрога обслужвал наркоканал на Росен Стъкларя

Люлинският наркобос Росен Кръстев – Стъкляра и неговият съдружник Мирослав Пелтеков – Мирката са разследвани като лидери на наркоканал за трафик на марихуана от България към Турция. При специализирана акция на ДАНС и ГДБОП в ямболското село Зимница бе разбито огромно наркодепо с над 250 килограма марихуана от сорта „Skunk“, разположено в складова база за зърно. В базата антимафиотите откриха и нерегистриран хеликоптер без серийни номера. Според МВР машината е летяла ежеседмично на ниска височина през границата, изхвърляйки до 200 килограма марихуана. Базата е била стопанисвана от Стамен Ангелов, бивш футболист на „Нефтохимик“ и „Черно море“.

Разследването сочи, че въздушният трафик е развиван в продължение на три години, като наркотиците са отглеждани в оранжерии край София и Бургас в съдружие с кюрдски наркомафиот. Преди време подобни полети бяха засечени от турските власти край Къркларели и Лозенград, където пилоти изхвърляха сакове с дрога в движение. Преди няколко месеца Росен Кръстев – Стъкляра бе арестуван заедно с шефа на софийското Пето РПУ Пламен Максимов, полицая Юлиян Бързашки и разследващата полицайка Милена Ботева. Впоследствие Стъкляра бе пуснат под домашен арест.

През 2020 година Росен Кръстев – Стъкляра стана основен свидетел срещу висшите полицаи Цветан Панков и Кирил Ванков, обвинявайки ги в корупция и плащане на месечни такси за чадър. Съдът обаче ги оправда. През 2007 година същият гангстер даде показания и срещу „Бандата на Чуковете“, след като бе брутално пребит от бригадата на Христо Вартерян – Ицо Исуса. В момента Стъкляра е мишена №1 на МВР, като през последните седмици ГДБОП удари негово депо в софийския квартал „Дружба“ и арестува десетки негови дилъри.

Източник: Уикенд