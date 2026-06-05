Симеон Матев: Всяка година от мълния са покосени поне шест души в България https://crimes.bg/analizi/simeon-matev-vsyaka-godina-ot-malniya-sa-pokoseni-pone-shest-dushi-v-balgariya/193790 Crimes.bg

Между 30 и 60 л/кв. м дъжд са паднали вчера във Варненско. Проблемът е не количеството, а че то пада за много кратко време. Винаги когато от 30 до 60 минути падне над 30 литра дъжд, винаги има такива проблеми. Това каза климатологът Симеон Матев в „Тази сутрин" по бТВ.

През последните години подобни проливни валежи зачестяват като честота и интензивност. Голяма част от инфраструктурата обаче не е оразмерена за такива проливни дъждове, отбеляза Матев.

Вчера имаше и друг трагичен инцидент с мълния, която уби човек. „Да ни удари мълния не е рядкост.

Средностатистически всяка година от мълния са покосени поне шест души. Шансът да спечелим от тотото е 1 към 14 милиона, а да ви удари мълния - 1 на милион", каза Матев.

Изминалият месец май е бил по-хладен от нормата.

„Валежите, които падат от края на май и началото на юни, изобщо не са случайни. През този период имаме максимум на валежите в почти всички климатични зони на страната. В дебелите книги пише, че през май и юни имаме поне четири до пет дни с валежи над 10 мм и поне два-три с валежи над 25 мм, т.е. това са потенциално опасни дни, в които може да стане наводнение", каза климатологът.

До края на седмицата атмосферата над страната остава нестабилна. Тя крие образуването на купесто-дъждовни облаци и на много места ще превали и прегърми.

„Днес такива явления ще има на много по-малко места, отколкото през вчерашния ден. В събота такива явления ще има основно в Западна и Централна България, а в неделя - на изток и около планините", каза той.

През новата седмица - от понеделник до сряда, атмосферата ще се успокои. Ще има превалявания, но те ще са на много по-малко места - основно в планинските райони. На много места лятото ще настъпи с пълна сила.

„Следващият период с по-масови валежи се очертава да бъде към втората половина на следващата седмица", допълни климатологът.