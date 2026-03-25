Мария Ботева: В контролираните участъци със средна скорост наблюдаваме намаляване на броя произшествията в сравнение с предходната година

Данните за осъществявания контрол по пътищата сочат, че мерките дават ефект. Мярката с камерите за средна скорост влезе в сила в ЗДП на 7 август, но намери приложение с влизане в сила през септември. По-голяма част от нарушенията, които се генерират и бележат ръст, са от декември насам. Това заяви пред БТВ „Тази сутрин" комисар Мария Ботева от „Пътна полиция".

Когато стопанинът на пътя въведе ограничение за скоростта, различно от регламентирано от законодателя, за това има причина и хората трябва да си дадат сметка за това. Има критерии и част от тях са свързани с исканията на местното население например, подчерта тя.

В контролираните участъци със средна скорост наблюдаваме намаляване на броя произшествията в сравнение с предходната година - с 43 произшествия по-малко от 7 септември до 23 март, или от 218 преди на 175 сега, обяви комисар Ботева.

По думите й се повишава събираемостта на глобите: От 1 366 089 издадени документа, от които част все още се връчват, преиздадени са над 1 300 000 електронни фиша, повече от 890 000 са връчени.