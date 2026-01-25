Каква е ситуацията с вирусите според епидемиологията, базирана на отпадните води https://crimes.bg/analizi/kakva-e-situaciyata-s-virusite-spored-epidemiologiyata-bazirana-na-otpadnite-vodi/183415 Crimes.bg

Профилът на вирусите през този сезон е различен. Това каза д-р Сергей Иванов ръководителят на екипа, който се занимава с проучвания на отпадните води, в предаването "Събуди се" по Нова телевизия.

Подобни изследвания се правят в София, Пловдив, Бургас и Варна, а през зимата се наблюдава и Банско.

Отпадната вода се обработва, за да се стигне до малка капка, в която се търсят вируси, обясни д-р Иванов. Ако количеството на отпадните води даден вирус нараства, това означава, че има епидемия.

За моментната изследванията показват следната картина: има грип, но има и COVID-19. През изминалата седмица в София е имало и пик на аденовирусите. Т.е. масовата заболеваемост е от парагрипни, аденовируси и норовируси. „Една много съществена разлика с миналата година е, че през декември, януари и февруари почти нямахме COVID. Тази година има през тези месеци", обясни д-р Иванов.

Към момента не се наблюдава пик на грипния вирус. Имаме цял набор от други вируси, всеки със собствена динамика. Засега за щастие екстремални стойности на грип няма. Има епидемия от респираторни заболявания", допълни д-р Сергей Иванов.

Нова телевизия, „Събуди се"