Александър Оскар: Живеем в ситуация, в която навсякъде по света има надигащ се антисемитизъм

Днес се навършват 83 години от спасяването на българските евреи - събитията от март 1943 година, когато депортацията на близо 50 хиляди души към нацистките лагери на смъртта е спряна. История, която и днес напомня колко крехки могат да бъдат мирът и сигурността.

На този фон светът отново е свидетел на война и напрежение в Близкия изток. Как уроците на XX век звучат днес и какво означават те в контекста на новите конфликти?

По тези теми в БТВ „Тази сутрин" гостува проф. д-р Александър Оскар, председател на Организацията на приятелите на Израел в България и дългогодишен председател на Организацията на евреите в България „Шалом".

Днес е много важен ден за всички нас, за всички българи. Това е ден за национална гордост. Българският народ, воден от своите лидери, общественици, политици и обикновени хора, прояви истинска доблест, непозволявайки 50 хиляди свои братя и сестри от еврейски произход да бъдат депортирани в лагерите на смъртта и да бъдат погубени, каза той.

Почитаме паметта на тези 11 343 евреи от Беломорска Тракия, Вардарска Македония и Пирот, които за съжаление бяха депортирани и в голямата си част загинаха. Днес е ден за размисъл. Ден, в който всеки един от нас трябва да осъзнае отговорността, която носи за света, в който живеем, посочи Александър Оскар.

Тази война не започна миналата седмица, а още на 7 октомври 2023 година. Да не кажа, че започна много преди това. Със своята държавна политика Иран подпомагаше всички тези терористични организации с една цел - унищожаването на държавата Израел, коментира той.

Това, което се случи по време на Втората световна война, стана реалност не само защото Хитлер и идеологията на националсоциализма, основаваща се на омраза, успяха да осъществят плановете си, а защото в голямата си част хората в Европа останаха безучастни. Те се надяваха, че Хитлер няма да направи това, което направи. С Мюнхенската конференция западните лидери капитулират пред Хитлер и позволяват анексирането на част от Чехословакия с надеждата, че това ще спре неговите планове. Така и Западът се надяваше дълги години, че Иран ще преустанови своята агресивна външна политика, няма да разработва ядрено оръжие, няма да финансира международния тероризъм - това не се случи, посочи Александър Оскар.

Според него е дошъл моментът, в който дипломатическите средства са се изчерпали, а Иран е бил близо до придобиването на оръжия за масово унищожение. Той изрази надежда конфликтът да приключи скоро, а Техеран да промени външната си политика.

Ние живеем в ситуация, в която навсякъде по света има надигащ се антисемитизъм. За съжаление антисемитизмът е реалност. Като еврейски общности по света винаги сме бдителни, коментира председателят на Организацията на приятелите на Израел в България.

Моето семейство живее на север, до границата с Ливан. Ситуацията е напрегната. Хората живеят със страха от балистични ракети. Голяма част от тях са прехванати, но и отломките от ракети са опасни. Използват се и клъстерни ракети, които се разпръскват. Хората живеят в страх.

Немалко български граждани имат позиция за Газа и случващото се с Иран и подкрепят правото на съществуване на Израел. Ситуацията не е лека, но съм сигурен, че вековната традиция на съвместно съжителство и приятелство между еврейския и българския народ няма да бъде сломена, каза още Александър Оскар.