Димитър Недялков: Ситуацията е безпрецедентна

В предаването „Лице в лице" по БТВ Димитър Недялков, каза че според него светът се намира в глобална война. „Ескалация и деескалация може да има, но общото състояние в света ще продължи да ескалира и може би ще достигне своите пикове през 2027 - 2028 г. Това са поуки от минали глобални военни конфликти. Ситуацията е такава, че не предполага намирането на трайни решения".

Нещото, което трябва да правят българските политици е да се концентрират в системата за сигурност, защото ни очакват сериозни и тежки времена, смята Недялков. „По данни на ООН в момента има близо 50 конфликта. Ние често сравняваме напрежението в света с Карибската криза, но като степен на риск, ние сме надминали Карибската криза. Така че ситуацията е безпрецедентна. След Втората световна война няма такъв пик в липсата на сигурност и предсказуемост за съществуването на човешката цивилизация".

Ние можем да се унищожим в момента на базата на оръжията, които съществуват, може би стотици пъти, като нямам предвид само ядрените оръжия, допълни Недялков. „Политиците трябва да се замислят по-сериозно върху значението на мира не само като понятие, а и като състояние в световен мащаб".

бТВ, „Лице в лице"