Откъде идва празникът 8 март и кой стои зад идеята за него

Международният ден на жената – 8 март – днес се празнува по целия свят, но малко хора знаят как се е появил този празник и кой стои зад идеята за него. Историята му започва в началото на ХХ век и е свързана с борбата на жените за равни права, по-добри условия на труд и право на глас.

Първите идеи за Ден на жената

Началото на празника се свързва със Съединените щати. През 1909 г. в Ню Йорк се провежда първият „Национален ден на жената“, организиран от социалистическото движение в подкрепа на работничките и техните права.

По това време много жени работят при тежки условия – дълги работни дни, ниско заплащане и почти никакви социални права. В различни градове се организират протести и демонстрации с искания за по-добри условия на труд и право на участие в политиката.

Жената, която предлага международния празник

Идеята Денят на жената да стане международен принадлежи на германската активистка и политик Клара Цеткин.

Тя е родена на 5 юли 1857 г. в Германия. Майка ѝ е учителка и силно вярва в значението на образованието и равноправието. Още в младостта си Клара проявява интерес към социалните въпроси и неравенствата в обществото, особено тези, които засягат работническата класа и жените.

По-късно тя се включва активно в социалистическото движение в Германия, което по това време защитава правата на работниците и настоява за по-добри условия на труд. Поради политическите си убеждения Цеткин прекарва част от живота си в изгнание, когато социалистическите организации са забранени в страната.

Клара Цеткин посвещава голяма част от живота си на борбата за равноправие между мъжете и жените. Тя вярва, че жените трябва да имат същите права като мъжете – включително право на образование, достойна работа и участие в политическия живот.

Тя е редактор на женското списание „Die Gleichheit“ („Равенство“), което се превръща в едно от най-важните издания за работещите жени в Европа по това време. Чрез него Цеткин популяризира идеи за социална справедливост и равни права.

През 1910 г. в Копенхаген се провежда Международна конференция на социалистките, в която участват над 100 жени от 17 държави. Именно там Клара Цеткин предлага всяка година да се отбелязва международен ден, посветен на борбата на жените за техните права.

Основната идея е чрез този ден да се насърчи борбата за избирателни права на жените и за по-добри условия на труд. Предложението е прието единодушно от участничките в конференцията и така се поставя началото на Международния ден на жената.

Освен активист, Клара Цеткин е и дългогодишен политик. След Първата световна война тя става депутат в германския парламент – Райхстага, където продължава да защитава правата на жените и социалната справедливост.

Тя остава активна в политиката почти до края на живота си и е известна с острите си речи срещу войната и социалното неравенство.Клара Цеткин умира през 1933 г., но идеята ѝ за Международния ден на жената остава.

Първото отбелязване

Първият Международен ден на жената се провежда през 1911 г. в няколко европейски държави – Австрия, Германия, Дания и Швейцария. Над един милион души участват в митинги и демонстрации, настоявайки за равни права, право на труд и участие в политиката.

Първоначално празникът няма фиксирана дата и се отбелязва в различни дни през февруари и март.

Защо датата става точно 8 март

Датата 8 март се налага няколко години по-късно. През 1917 г. в Русия жени работнички излизат на масови протести с лозунга „Хляб и мир“, настоявайки за край на войната и по-добри условия на живот. Тази демонстрация се превръща в едно от събитията, които поставят началото на Руската революция.

В чест на ролята на жените в тези събития 8 март постепенно се утвърждава като официална дата на Международния ден на жената.

От политически протест до световен празник

В продължение на десетилетия празникът се отбелязва основно в социалистическите държави. През 1975 г. Организацията на обединените нации започва официално да отбелязва Международния ден на жената, а през 1977 г. призовава всички държави да го признаят като ден за правата на жените и световния мир.

Днес 8 март е не само символ на борбата за равенство, но и ден, в който се отдава почит на ролята на жените в обществото – като майки, професионалисти, лидери и вдъхновение за поколенията.

