Исторически рекорд - МАЕ размрази от резерва 400 млн. барела петрол

Генералният директор на Международната агенция по енергетика (МАЕ) Фатих Бирол обяви днес, че страните-членки на МАЕ са постигнали споразумение за пускане на пазара на 400 милиона барела стратегически петролни резерви, най-големият обем в историята на агенцията, предава АА.



В изявлението си, направено в централата на МАЕ в Париж, Бирол отбеляза, че напрежението в Близкия изток е оказало значително влияние върху световните пазари на петрол и газ.



Той подчерта още, че 15 милиона барела суров петрол и 5 милиона барела рафинирани петролни продукти се транспортират през Ормузкия проток ежедневно, което представлява 25% от световната морска търговия с петрол.



Бирол поясни също, че транспортирането на петрол, газ и други стоки през Ормузкия проток в момента е почти спряно и поради липсата на достатъчно алтернативни маршрути и запълването на съществуващите складови помещения, близкоизточните петролни компании са започнали да намаляват производството си.



Енергийният сектор също е бил засегнат в резултат на това. Всички тези събития оказват значително влияние върху доставките на реактивно гориво и дизел.



Генералният директор на МАЕ допълни, че ситуацията на пазарите на газ също е станала трудна и алтернативите на втечнения природен газ (ВПГ), доставян по-специално от Катар и Обединените арабски емирства, вече са ограничени.



Бирол съобщи, че световните енергийни доставки са намалели с 20% и че Азия е регионът, най-силно засегнат от настоящата ситуация.



Той припомни, че през изминалите години МАЕ е взела пет решения за координирани действия на петролните пазари заради сериозни смущения в енергийната сигурност и завърши речта си по следния начин:



''В този контекст, в дискусии със страните членки на МАЕ, мога да обявя, че страните от МАЕ единодушно се съгласиха да пуснат на пазара най-големия обем от аварийни петролни резерви в историята на агенцията. Страните от МАЕ ще пуснат 400 милиона барела петрол, за да компенсират загубите от доставки, произтичащи от ефективното затваряне на Ормузкия проток. Това е важна мярка, насочена към смекчаване на непосредственото въздействие на пазарните смущения. Трябва обаче да поясня, че най-важното развитие за стабилизиране на доставките на петрол и газ ще бъде възобновяването на транзита през Ормузкия проток. МАЕ ще продължи активно да следи пазарните условия и, ако е необходимо, ще предоставя допълнителни съвети на страните членки''.



Решение на МАЕ относно 6-ия авариен петролен резерв



В съответствие с решението, взето от 32-те страни членки на МАЕ, аварийните петролни резерви ще бъдат пуснати на пазара във време, подходящо за националните обстоятелства на всяка страна членка, и ще бъдат допълнени с допълнителни аварийни мерки от някои страни.



В допълнение към аварийните резерви на страните членки на МАЕ, които надвишават 1,2 милиарда барела, правителствата са отговорни за допълнителни 600 милиона барела промишлени резерви.



Секретариатът на МАЕ ще предостави подробности за това как ще бъде приложено това колективно действие.



Решението на страните членки на МАЕ да координират освобождаването на аварийните петролни резерви е шестото подобно решение в историята на организацията, която е основана през 1974 г.



Предишни подобни решения са били взети през 1991, 2005, 2011 и 2022 г., когато започна инвазията на Русия в Украйна.



В резултат на съвместните американско-израелски атаки срещу Иран и ответните мерки на Иран срещу търговски кораби, преминаващи през Ормузкия проток, доставките на петрол и петролни продукти през пролива, достигащи 20 милиона барела на ден, на практика спряха.



Нарастващите опасения за доставките на петролния пазар доведоха до резки колебания в цените.

