Как милион стотинки с тегло на слон се превръщат във вибрафон

В музикалното училище в Стара Загора един инструмент е на ръба на възможностите си и стана причина за кампания, която обедини хора от целия град - и далеч извън него. Целта е нов вибрафон за училището.

„Идеята беше да съберем точно тези дребни, жълти стотинки, които всички пренебрегваме. Една стотинка е 1,8 грама. Милион - 1800 килограма, африкански слон. Посланието ни беше че няма значение колко е малко дарението, когато се събере с други като него - може да сбъдне мечта", казва Ангел Малешков - организатор на кампанията „Милион за вибрафон".

И даренията тръгват от целия регион - от Стара Загора и други населени места - през местни бизнеси, културни институции и магазини, които поставят дарителски буркани.

А после идват и пратките: от Бургас и Варна, от Козлодуй, Видин, Русе, Плевен, Добрич. хора, които никога не са били в този кабинет, но разпознават смисъла, изпращат своите стотинки към една обща цел.

Процесът не е романтичен, но е човешки. Някой носи тежка туба с монети, друг я изсипва внимателно, за да не се разпилеят монети по пода. След това - ред по ред: отделяне по номинали, проверка да няма „чужди" монети, броене, пакетиране. И чак тогава - към банката, където сумата се потвърждава официално.

„В сортирането се включиха и учители, и ученици - над 100-150 човека. Една тарелка отнема по 10-15 минути. Бавно е, иска концентрация, но когато видиш резултата - всичко си е струвало", казва още Ангел Малешков.

„Старият инструмент е по-лимитиран като качество и възможности - вместо да мислиш за музиката, понякога работиш около това, че нещо не функционира. Новият ще ни даде по-хубав звук и възможност техниката да се чува така, както трябва. Благодарни сме - трудно се събират средства за такъв инструмент", казва ученик.

„Новият вибрафон тръгва в края на седмицата от Виена - от склад на наш бивш ученик, който свири в най-престижните виенски оркестри и притежава фирма за ударни инструменти. От него получихме най-изгодната оферта като цена и качество. Това стана възможно благодарение на хората от цяла България", обяснява директорът на музикалното училище, Красимир Къшев.

