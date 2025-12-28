Къде се намира единствената дървена църква у нас https://crimes.bg/analizi/kade-se-namira-edinstvenata-darvena-carkva-u-nas/181220 Crimes.bg

В Боровец има храм, който няма аналог в България. Изграден изцяло от дърво, той остава единствен по рода си вече близо век. Историята му е тясно свързана с началото на курорта и с хората, които вярват, че всяко място има нужда от духовен център.

В курорт, посещаван от стотици хиляди туристи в цял свят, този храм носи смирение. Без бетон, изграден изцяло от дърво, той не се налага над средата, а се слива с нея.

„Храмът е започнат през 1933 г. и на 29 септември 1934 г. църквата е осветена, тържествено. По времето на нейното освещаване са присъствали много хора. Това е една мечта на голяма част от собствениците на вили в курорта - да имат църква", разказва Любомир Николов, уредник при исторически музей „Самоков".

Зад този строеж не стои държавна програма, нито църковна кампания, а общност. Хора, които прекарват време там и искат не просто курорт, а място с духовен център.

Реализацията идва в точния момент. В началото на 30-те години Чамкория вече не е само лятно убежище.

Курортът започва да мисли за целогодишно присъствие с нови сгради и нови функции.

Архитектурното решение е доказателство за мисленето на времето. Храмът не трябва да доминира, а да се вписва. Затова изборът пада върху дървото.

Проектът е дело на архитект Никола Лазаров - име, което стои зад цялостното планиране на курорта.

Строителството е поверено на местен майстор, а средствата са събрани чрез специален фонд.

В архивите остават имената на дарителите, които са били политици, общественици и самоковци.

Почти век по-късно храмът продължава да функционира, без да е музей, без да е туристическа атракция.

Архитектурните детайли на храма не са случайни. Дори камбанарията следва логиката на курорта от онези години, когато сградите там са търсели близост с природата, а не показност.

Днес, почти век след своето освещаване, църквата „Преображение Господне" остава не само архитектурен феномен, но и жив храм.

Единствената изцяло дървена църква в България е тихо свидетелство за времето, когато вярата, природата и човешката воля са вървели ръка за ръка.