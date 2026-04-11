Горан Благоев: Библейските сказания са сказания за всеки човек, за вярващия са истина – въпрос на гледна точка

Библейските сказания са навсякъде, стига да ги търсим. Това каза в предаването "България, Европа и светът на фокус“ по радио ФОКУС водещият на предаването "Памет без давност“ Горан Благоев по телевизия "Евроком“.

"Библейските сказания са сказания за всеки човек, за вярващия са истина – въпрос на гледна точка“, разсъждава Благоев.

Дори през погледа на атеиста, сказанията съдържат много истини. "Дори пушките, които описват са с няколко хилядолетна давност, но Евангелието има давност вече 2 хиляди години“, каза експертът в интервю пред Цоня Събчева.

Благоев поясни, че днешният ден не се приема за празничен и не се честити. Това е най-тъжният ден за християните, напомня Благоев.

"Днешният ден ни дава много поводи за търсене на предателството, за това, че властта по всякакви начини се опитва да запази своите позиции“.

Авторът на предаваното "България, Европа и светът на фокус“ Цоня Събчева попита дали е възможно да направим паралел между съвременните политици и библейските истории.

"Типажът политик, който чинно да се черкува в храм, на първите редици, сред официалните лица, а всъщност води един несъвсем християнски живот. Не може политик на най-високо ниво да оценява ценност като семейството, да се афишира като големия християнин, да издига християнството в стожер на нацията и да виждаме, че този човек беше разведен, живееше с любовницата…по стечение на обстоятелствата се наложи да сключи брак с нея, а сега се носят слухове, че и с нея не живее“, обобщи Благоев, притеснен, че това би имало някакъв негативен рефлекс.

Експертът продължи:

"Светият синод се е дал на тези хора, за да бъде "ухажван“ буквално и преносно“.

Според Благоев има и политици, които не присъстват на първите страници как се черкуват.

