Филхармонията изнесе концерт в Министерски съвет

Найден Тодоров призова културата да се възприема като инвестиция в бъдещето, а не като разход.

Министър-председателят Андрей Гюров присъства на концерт „Ритъмът на българския дух – музика от сърцето на България“ с участието на Софийската филхармония под диригентството на маестро Найден Тодоров. Събитието е по повод 150 години от Априлското въстание и се състоя днес в сградата на Министерския съвет.

Премиерът Гуров подчерта значението на сътрудничеството между институциите, сравнявайки го с хармонията в оркестъра, и изрази признателност към всички, които са допринесли за работата на служебното правителство.

"Мисля, че музиката беше най-подходящия избор, защото, както казва и маестро Тодоров, музиката ни обединява. Ако се замислим назад, във времето, когато сме опитвали да сближим дистанция с някой, не сме го питали от коя партия си, а по-скоро сме питали коя книга четеш и ако това не сработи, накрая каква музика слушаш", каза Гюров.

От своя страна Найден Тодоров призова културата да се възприема като инвестиция в бъдещето, а не като разход.

"Формалният повод да сме днес тук е всъщност една голяма годишнина - на 150 години от Априлското въстание. Поради тази причина сме избрали и пет произведения, които са български произведения, които да покажат красотата на България чрез българската музика. Защо е толкова важно за нас Априлското въстание? Защото ако не бяха онези хора, които жертваха себе си преди 150 години, Европа нямаше да чуе за нас, да разбере какъв народ съществува тук, за да се отзове на нашия зов за помощ. Ако мога да направя един паралел с настоящето, кой е начинът по който Европа може да чуе за нас? Културата. Културата е онова, с което ние всички можем да се городеем във всеки един момент, заради уникалното наследство, което имаме и заради също така уникалните хора на изкуството, с които разполагаме", заяви министърът на културата. | БГНЕС