Потулиха записите от груповото самоубийство пред хижа „Петрохан“ Още преди месец в МВР са гледали видеото как Ивей, Дечо и Пламен вкупом слагат край на живота си в 22,36 часа на 1 февруари https://crimes.bg/vodeshha-tema/potuliha-zapisite-ot-grupovoto-samoubiystvo-pred-hizha-petrohan-3/191084 Crimes.bg

Израелски киберспециалисти са успели да възстановят шокиращи записи от унищожена камера пред хижа „Петрохан“, които разкриват ритуално групово самоубийство. Видеото, за което се твърди, че е потулено от МВР по разпореждане на Георги Кандев, показва как на 1 февруари в 22:36 часа Ивайло Иванов – Ивей, Дечо Василев и Пламен Статев се застрелват едновременно в главите. Въпреки наличието на този запис и резултатите от аутопсиите на Александър Александров, доказващи изстрели от упор, разследващите са бавили официалната версия по случая.

Вътрешният министър Емил Дечев е бил наясно със съдържанието на кадрите, докато публично е акцентирал върху откриването на липсваща четвърта гилза в снега. Експертизите сочат, че Ивайло Иванов е стрелял два пъти в себе си с ловна пушка, докато Пламен Статев и Дечо Василев са използвали пистолети „Глок“ и „Макаров“. Разследването разкрива, че тримата мъже са били част от радикално будистко отклонение, проповядвано от Ивайло Калушев, и са прекарали последната си седмица в медитация и глад, приемайки единствено мексикански билки.

Мистерията се задълбочава от смъртта на самия Ивайло Калушев, за когото е установено, че е застрелял Николай Златков и 15-годишния Александър Макулев в кемпер, преди да се самоубие. Майката на убития Николай Златков обаче оспорва датите на смъртта, твърдейки, че те са загинали дни по-късно, отколкото сочат първоначалните данни на МВР. Закъснялата акция по издирването на кемпера под връх Околчица е позволила в обществото да се наложат версии за мафиотска екзекуция, въпреки събраните неоспорими ДНК доказателства и видеозаписи.

Източник: Уикенд