20 години "строг" затвор за Виктор, който вряза колата си в автобус и уби лекар

Петчленен състав на Софийски градски съд постанови 20 години затвор за Виктор Илиев, който миналата година се вряза в колата си в автобус на градския транспорт в София.
Това беше и наказанието, поискано от прокуратурата.
Делото се гледа по съкратената процедура, след като Илиев призна вината си и фактите в обвинителния акт. Присъдата не е окончателна и подлежи на обжалване пред горната инстанция.
При инцидента, станал в нощта срещу 15 август 2025 г., загина сирийският лекар Иса Али, пътувал в автобуса. Превозното средство е изчаквало на червен светофар.
Илиев е подсъдим за умишлено причиняване на смърт. Той е шофирал със скорост от 163 км/ч., като при управлението на автомобила е вдишал два балона с райски газ, твърди държавното обвинение.
Роден е през 2004 година, има шофьорска книжка от 1 август м.г. За двете седмици, в които е бил шофьор, той има издадени шест фиша за нарушения - най-често за липса на оборудване.
Пред съда 21-годишният мъж изказа съболезнования към близките на починалия пътник. Той се извини на пострадалите при катастрофата, а от съда поиска по-леко наказание.
