Михаела Доцова – юристката със забравена журналистическа карта Тя е третата, която става председател на Народното събрание в първия си ден като депутат

Михаела Доцова си забрави депутатската карта при първото си качване към трибуната, след като беше избрана за председател на 52-рото Народно събрание, а Румен Радев, до когото седеше на първия ред, галантно ѝ я подаде.

Ако не беше се насочила към правото и институциите, тя можеше да държи журналистическа карта, защото това е другото ѝ образование.

Доцова е възпитаник на Факултета по журналистика и масови комуникации на Софийския университет "Климент Охридски", където постъпва през 2003 г.

Юрист с научни приноси и експерт със солиден опит в държавната администрация - така представяха от "Прогресивна България" своята водачка на листата за 23 МИР в София.

Изтъкваше се докторската ѝ дисертация на тема "Контрол за законосъобразност на актовете на общинските съвети", а от професионалния ѝ опит се посочваше основно нейната работа в МОСВ.

В една от рецензиите на този докторат - от проф. д-р Емилия Панайотова, се съдържа значително по-пълна професионална биография на Доцова.

Там пише, че е работила като експерт, юрисконсулт, старши юрисконсулт, главен юрисконсулт в Областната администрация на Софийска област, в дирекция "Правна" на Народното събрание и в търговско дружество. За кратко време е била адвокат в Монтана, а от 20 ноември 2017 г. е на работа в Министерството на околната среда и водите - като главен юрисконсулт, а след това като директор на дирекция "Правна".

Била е и зам.-председател на Обществения съвет към ЦИК като представител на Института за модерна политика и Асоциацията на младите юристи.

Доцова е началник на кабинета на министър Манол Генов от БСП в кабинета "Желязков". Заемала е длъжността и при служебния министър Юлиан Попов в правителството на Андрей Гюров, но е излязла в отпуск, за да се впусне в предизборната надпревара.

Друга от рецензиите на дисертацията ѝ - от професор д-р Дарина Зиновиева, съдържа слабоизвестния факт, че Доцова е завършила и журналистика.

Разбираемо от предизборна гледна точка беше да не се посочва, че е свързана с "Позитано" 20.

Нейният баща Милчо Доцов е дългогодишен кмет на Берковица от БСП - два мандата от 2003 г. до 2011 г. и още един от 2015 г. до 2019 г.

Брат ѝ Даниел Доцов е общински съветник от коалицията "Алтернативата на гражданите", съставена от "Български възход" и "Зелена партия".

Още първата ѝ изява, след като беше избрана за депутат, предизвика голямо внимание.

"Несериозно е промяната на която и да е валута през шест месеца", заяви Доцова в интервю за "Нова нюз". Тя напомни, че въпросът на референдума, който беше предложен от Румен Радев като президент, не беше дали да бъде прието еврото, а кога да стане това.

Доцова беше категорична, че "няма никаква възможност" за обсъждане на връщането на лева.

Михаела Доцова не е първият парламентарист, който става председател на Народното събрание в първия си ден като депутат.

Наталия Киселова беше избрана за председател в първия парламент, в който влезе - предходното 51-во НС, но поради сложната политическа ситуация това не стана на първия ден, а близо месец по-късно.

На първия си ден като народен представител беше избрана за председател Ива Митева от "Има такъв народ" в 45-ото НС, но това беше най-краткият парламент в историята, който просъществува по-малко от месец през пролетта на 2021 г. Тя оглави и следващото 46-ото НС, но и то просъществува по-малко от два месеца до есента.

Цецка Цачева е единственият депутат-новобранец, която беше избрана за председател на първия ден и изкара почти пълен мандат в първия си парламент - 41-вото НС. След това ръководеше и 43-ия парламент през цялото му съществуване от близо две години и половина.

