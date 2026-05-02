БНТ източвана с милиони чрез 3 предавания Телевизията дава луди пари за външен продуцент за „Последният печели", което може да си снима сама 3 пъти по-евтино

Милиони левове от бюджета на БНТ изтичат чрез съмнителни договори за външни продукции, като се предполага, че схемата е облагодетелствала бившия директор Емил Кошлуков. Става въпрос за предаванията „Последният печели“, „Вечерното шоу“ и „Бързо, лесно, вкусно“, чиито бюджети са изкуствено завишени до три пъти над пазарните цени. Публична тайна в телевизията е, че тези формати са функционирали като „касичка“, генерираща огромни месечни суми от порядъка на 150 000 лева чрез надписани разходи за епизоди.

Въпреки че новата шефка Милена Милотинова пое управлението, продукциите остават на екран с непроменени условия, което буди подозрения за приемственост в източването. „Последният печели“ с водещ Камен Воденичаров струва на данъкоплатеца 16 000 лева на епизод, въпреки липсата на сложни ефекти и ниския рейтинг. Подобна е ситуацията и с „Вечерното шоу“, където Тончо Токмакчиев получава близо 30 000 лева на издание – сума, която експертите определят като абсурдна за българския медиен пазар.

Основна пречка пред реформите са дългосрочните договори с тежки неустойки, подписани от Емил Кошлуков, които заробват обществената медия. Докато частните телевизии работят на пазарен принцип, БНТ продължава да плаща космически суми за съдържание, което малцина гледат. Милена Милотинова е изправена пред избора дали да разтрогне тези споразумения с помощта на юристи, или да позволи на изпитаната схема за отклоняване на средства да функционира и по време на нейния мандат.

Източник: Уикенд