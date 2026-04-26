Доц. д-р Трифон Вълков: Причината за увеличаващите се случаи на морбили е в недостатъчното имунизационно покритие

При Лаймската болест има правопропорционална зависимост между времето, което кърлежът остава в човешкия организъм, и вероятността той да предаде това заболяване. Колкото по-дълго кърлежът е върху човека, толкова по-голяма е вероятността да предаде борелиоза като заболяване. Това каза инфекционистът доц. д-р Трифон Вълков в предаването „Събуди се" по Нова телевизия.

По думите на специалиста към момента няма отчетено увеличение на пациенти с кърлежопреносими заболявания. Това обаче е очаквано да се промени с повишаването на температурите, когато кърлежите стават активни. Той подчерта, че най-важната превенция е внимателният оглед на тялото след разходки в паркове и планини. Репелентите и подходящото облекло също намаляват риска от ухапване. „Кърлежът няма да падне при къпане - това е мит. Ако не бъде отстранен, той остава впит, докато не се нахрани", обясни Вълков.

Инфекционистът препоръчва кърлежът да бъде отстранен възможно най-бързо, дори и в домашни условия. Забавянето може да увеличи риска от заразяване, особено при Лаймска болест, при която предаването обикновено става след 15-20 часа. Не се препоръчва използването на мазни вещества като олио или спирт, тъй като това може да доведе до връщане на заразени секрети в организма. Изследването на самия кърлеж не е необходимо. Вместо това трябва да се следи за симптоми като зачервяване около мястото на ухапване, температура и общо неразположение.

Сериозно внимание Вълков обърна на увеличаващите се случаи на морбили. По думите му причината не е в неефективност на ваксината, а в недостатъчното имунизационно покритие. „Морбили е силно заразно заболяване, което се предава само от човек на човек. Когато има пропуски във ваксинацията, вирусът лесно намира път да се разпространява", посочи той.

Специалистът предупреди, че заболяването може да доведе до тежки усложнения като пневмония, сепсис и дори късни неврологични увреждания.

По отношение на COVID-19 инфекционистът отбеляза, че нови варианти продължават да се появяват, но към момента няма индикации за сериозно влошаване на ситуацията. Въпреки това той подчерта необходимостта от бдителност и спазване на основните здравни мерки.

Доц. Вълков обобщи, че независимо дали става дума за кърлежи, морбили или COVID-19, най-важни остават информираността и навременните действия.

Нова телевизия, „Събуди се"