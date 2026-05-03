Кой вятър довя митичния милиардер Атанас Бостанджиев в „Левски“?

Митичният милиардер Атанас Бостанджиев официално пое управлението на „Левски“, обещавайки мащабни инвестиции и нов стадион на стойност 120 милиона евро. Появата на лондонския богаташ на „Герена“ съвпадна с изборната победа на партията на Румен Радев, което засили съмненията за политическа намеса в съдбата на „отбора на народа“. Бостанджиев вече е получил акциите от Наско Сираков, като се твърди, че е успял да изплати и милионните задължения на клуба към бившия собственик Васил Божков.

Миналото на новия собственик обаче е белязано от скандали, свързани с руски капитали и спорни енергийни проекти. През 2022 г. неговият фонд „Джемкорп“ подписа меморандум за 1 милиард долара с правителството на Кирил Петков и енергийния министър Александър Николов, което предизвика парламентарна проверка. Бостанджиев, който е бивш директор в руската банка „ВТБ Кепитал“, бе обвинен в тесни връзки с олигарси от Кремъл, въпреки опитите му да се дистанцира от тези зависимости чрез партньорства със западни инвеститори като Майкъл Хюит.

Въпреки амбициозните планове за нов стадион с пари от Европа и Близкия изток, левскарската общност остава подозрителна към произхода на средствата и внезапната поява на Бостанджиев. ДАНС вече е сигнализирала за пропуски при проверката на неговите бизнес интереси в миналото, а Асен Василев бе замесен в противоречиви твърдения за препоръки от чужди посолства. Сега Атанас Бостанджиев трябва да докаже, че „звездите са се наредили“ за доброто на клуба, а не за поредната политическа схема, прикрита зад футбола.

Източник: Уикенд