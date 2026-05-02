Тежък инфаркт покоси в Италия Любен Дилов-син

Популярният писател, сценарист и депутат от ГЕРБ Любен Дилов-син се бори за живота си в италианска болница след покосил го тежък инфаркт. Инцидентът е станал на Апенините броени дни след изборите на 19 април, като състоянието на 61-годишния политик е било критично. Дилов-син е прекарал три дни в кома, от която се е събудил на 27 април вечерта, но все още остава на командно дишане и не може да бъде транспортиран до България.

Близки на депутата са силно разтревожени, тъй като той не се е появил дори на погребението на своя приятел Михаил Заимов, а телефонът му е останал изключен дни наред. Според негови съратници от ГЕРБ, Любен Дилов-син е заминал за Рим веднага след като е гласувал, но здравословни проблеми са провалили плановете му за завръщане. Лекарите и приятелите му подозират, че дългогодишната страст на интелектуалеца към екстремното гмуркане и подценяването на здравето са довели до фаталния срив на сърцето му.

Тази пролет Любен Дилов-син беше заснет да спи в Народното събрание, след което шеговито призна, че е подремнал заради „приспивната“ реч на депутата Мартин Димитров от ПП-ДБ

Ако влошеното здраве не позволи на Любен Дилов-син да заеме мястото си в 52-ото Народно събрание, неговият мандат от Бургас ще бъде поет от Галя Василева. В момента съпартийците му и Жечо Станков се надяват на чудо и пълно възстановяване на създателя на култови предавания като „Ку-ку“ и „Каналето“. Политическата и медийната общност остават в напрегнато очакване на добри новини за състоянието на човека, проправил пътя на Слави Трифонов в шоубизнеса.

