Кирил Дмитриев, специалният представител на президента на Руската федерация по инвестициите и икономическото сътрудничество с чужди държави и ръководител на Руския фонд за преки инвестиции (РФПИ), нарече коментарите на президента на САЩ Доналд Тръмп за намаляване на американския военен контингент в Германия черен петънт за германския канцлер Фридрих Мерц.

"Черен белег за колебливия Мерц", написа той в социалната мрежа в X.

Така Дмитриев коментира изявленията на Тръмп, че администрацията му обмисля възможността за намаляване на контингента на въоръжените сили на САЩ, разположен в Германия, и ще вземе решение в обозримо бъдеще.