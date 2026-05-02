Главен инспектор Росен Белишки: От доста години се ползват малолетни лица, защото не носят наказателна отговорност

Главен инспектор Росен Белишки: От доста години се ползват малолетни лица, защото не носят наказателна отговорност
От доста години се ползват малолетни лица, защото не носят наказателна отговорност. Това каза главен инспектор Росен Белишки от Главна дирекция „Национална полиция" в предаването „Събуди се" по Нова телевизия.

По думите му хората трябва да са спокойни, тъй като този тип кражби са малко. „За миналия месец май в цялата страна са регистрирани 22 джебчийски кражби. Цифрите вървят към символични. За миналата година има около 600 джебчийски кражби, регистрирани на територията на цялата страна. От тях под 200 са в столицата", коментира Белишки.

От първите три месеца на годината са регистрирани 995 домови кражби. За същия период на миналата година те са 835. За 2025 г. те са били 2870, а през 2024 г. - 3390. По думите на експерта през последните 10 години има трайна тенденция на намаляване на домовите кражби. През 2015 г. те са били над 10 000. Целта на домовите кражби са пари в брой, златни накити, злато и скъпоструващи вещи с по-малки размери.

„Когато се държат големи парични суми в жилищата, винаги съветваме гражданите да имат адекватна охрана - метални каси, сигнално-охранителна техника, добри заключващи механизми, камери", изброи Росен Белишки.

Нова телевизия, „Събуди се

