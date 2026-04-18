Димитър Маргаритов: Тепърва ще се усеща ефектът от повишаването на цените на горивата

За щастие имаме един инструмент, приет по повод въвеждането на еврото, но той работи и сега, когато вече би трябвало да се борим с инфлация, дължаща се на международното положение. Това каза бившият председател на КЗП Димитър Маргаритов в предаването „Денят започва с Георги Любенов" по БНТ.

В Закона за въвеждане на еврото е записано, че търговците не могат да повишават цените, освен ако това не се дължи на обосновани икономически фактори. „Т.е. тук е много ключово в момента да имаме едно адекватно присъствие на контролните органи. Аз виждам, че те полагат усилия, на терен са. Това, което ми се губи, обаче, са реалните резултати", коментира Маргаритов.

Според него тепърва ще се усеща ефектът от повишаването на цените на горивата. „Тепърва ще видим тези стоки, транспортирани вече на новите цени на горивата. И тук идва големият въпрос какво прави държавата за подпомагане на бизнеса. С учудване, вчера прочетох, че мярката е била ползвана от едва около 200 000 потребители, а когато беше анонсирана мярката от Министерството на труда и социалната политика, казваха 1.3 милиона. Трябва да се говори за комплекс от мерки, които да засягат както потребителите, така и търговците, за да може утре транспортьор да не се оправдава с това, че цената на горивата е скочила с 20-30%, и бисквитите в магазина да са скочили с 30%", коментира Маргаритов.

Икономистът Георги Вулджев отбеляза, че процесът на ускорение на инфлацията у нас е започнал още през лятото на 2025 г. с одобряването на влизането на България в еврозоната. В момента България има структурни проблеми, свързани с преминаването към новата валута, и наслагването им с войната в Близкия изток. Голям проблем е, че в България няма производство на плодове и зеленчуци и това прави зависим пазара от внос.

Ситуацията с бюджета е критична, смята Вулджев. „Няма да е лесно да се направи сметка. Това, което е необходимо на бюджета, за да бъде балансиран, е много сериозно съкращаване на разходите. Трябва да се мисли за по-крути мерки, включително съкращаване на публичната администрация в по-голяма степен", заяви той.

БНТ, „Денят започва с Георги Любенов"