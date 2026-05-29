Д-р Гергана Николова призова хората да не прибягват до самолечение и прием на антибиотици без лекарска препоръка

Профилактиката, ваксините и ранната диагностика са ключът към по-добро здравеопазване. Това заяви общопрактикуващият лекар д-р Гергана Николова в ефира на NOVA NEWS.

По думите ѝ новото ръководство на здравното министерство поставя сериозен акцент върху превенцията и извънболничната помощ - нещо, за което лекарите настояват от години. Тя подчерта, че ранната диагностика и профилактичните прегледи могат да предотвратят развитието на тежки хронични заболявания и да намалят нуждата от хоспитализации.

Д-р Николова отбеляза, че от 1 юли се очаква въвеждането на нови ваксини в имунизационния календар - срещу варицела и противогрипна ваксина за деца до 7 години. Според нея това е важна стъпка към по-добра грижа за детското здраве.

Тя коментира и актуалните рискове през летния сезон, като призова хората да не прибягват до самолечение и особено към прием на антибиотици без лекарска препоръка. Специално внимание д-р Николова обърна и на зачестилите случаи с кърлежи, като препоръча те да не се третират с алкохол, мазнини или въртене, а при необходимост да бъдат отстранявани от медицински специалист.

По думите ѝ здравната култура на пациентите постепенно се подобрява, а все повече хора търсят профилактични прегледи и информация за ваксините и превенцията.