Част от поскъпването при зеленчуците е "от алчност и лакомия", заяви шефът на ДКСБТ

"Има тенденция за много скъпи зеленчуци - рекордни са цените на доматите. Краставиците имаха доста високи нива още през януари. Това се дължи и на сезонния фактор, но има влияние и от кризата в Персийския залив, покрай горивата".

Това коментира Владимир Иванов, председател на Държавната комисия по стоковите борси и тържища, на NOVA NEWS, по повод изнесените данни, че малката потребителска кошница е поскъпнала с 2% спрямо миналия месец, като сред стоките, които са поскъпнали най-много са доматите, картофите и лимоните.

„ДКСБТ прави извадка от 27 основни хранителни продукта, плюс плодове и зеленчуци, които са абсолютно необходими за оцеляването", обясни Иванов.

Той все пак смята, че освен покрай горивата, една част от надценката е „чисто от алчност, лакомия и използване на момента".

„Българска продукция излиза на странни цени - 4-5 евро за краставиците. Не е нормално и е във връзка с лоши търговски практики. Особено когато цената на краставицата пада в съседна на нас държава-член на ЕС", коментира Иванов.

Той отчете, че е имало и много голямо поскъпване на зелената салата за Великден - 100% за един ден. Цените на агнешкото в някои обекти са били по 10-12 евро, но в други - по 20 евро, което е абсолютно необосновано, смята Иванов.

По изчисленията на ДКСБТ в момента доматите са с 88% по-скъпи от нивата миналата година. Иванов обаче посочи, че и в Гърция са много скъпи.

Краставицата е 35% по-скъпа от нивата миналата година, червеният пипер - 33%, зеленият пипер - 17%, зелената салата - 67%.

Сравнено с миналата година поевтиняват картофите, зелето, моркова, зрял лук. Поевтиняват още захарта, ориза, фасула, маслото, сиренето, отчете шефът на ДКСБТ.