ЗЪРНЕНА ВОЙНА! 20 години затвор за кражба на 2,3 млн. лв. грозят бургаския счетоводител Йордан Йорданов

Зърнената война, разгоряла се в Бургас през лятото на т.г. взе първа жертва, издадоха наши източници от ОДМВР и Окръжна прокуратура в морската столица.

Счетоводителят Йордан Иванов Йорданов, който е считан за проформа собственик на дружеството “Джей Ви Трейдинг” и е материално отговорно лице в “АГРОРИНГ ИНВЕСТ“ ООД, е привлечен като обвиняем по чл. 203, ал.1, от НК, предвиждащ от 10 до 20 години затвор. Очаква се делото до няколко месеца да влезе в съда.

Окръжна прокуратура в Бургас повдига обвинения на Йордан Йорданов във основа на множеството жалби, с които земеделският стопанин от с. Винарско Стоян Димов цяло лято бомбардираше тамошната полиция и прокуратура за това, че зърно на стойност 2,3 млн.лв. е било откраднато от управляваната от него “АГРОРИНГ ИНВЕСТ“ ООД и продадено без знанието и съгласието му.

Скандалната история беше подробно описана в разследване на Mediamall, което може да прочетете тук (слагаме активен линк https://mediamall.info/news/shemi-za-desetki-milioni-ili-kakvo-oshte-e-izvestno-za-lyubomir-parashkevov-chiito-ofisi-byaha-obiskirani-ot-burgaskata-polici-48548news.html).

В тази връзка получихме оперативна информация, че освен на Йорданов, съвсем скоро се очаква обвинения да бъдат повдигнати и на други участници в ОПГ-то, ощетили селския стопанин.

В множеството документи, които Димов е депозирал заявява, че според него Йорданов е подставено лице на тамошния бизнесмен Любомир Парашкевов, по прякор Къдравия. И е воден от убеждението, че кражбите на зърно са извършени от Йорданов по възложение именно на Парашкевов. Земеделецът искрено се надява разследващите да стигнат до край и бизнесменът с цветистия прякор също да се сдобие с обвинение по подобие на своя довереник и бушон в схемата.

“Очевидно Йордан Йорданов е много задължен на покровителя си Парашкевов за да се съгласи да извърши толкова тежко престъпление и да заплати за него с между 10 и 20 години от живота си”, разсъждава Димов.

На 23 декември 2025 г. счетоводителят е трябвало да се яви в местната полицейска дирекция за предявяване. Вместо това научихме, че Йорданов е постъпил за кратко в болница “Дева Мария” (собственост на бившия бургаски депутат Семир Абумелих), споделиха неофициално от лечебното заведение, отказвайки да разкрият с каква диагноза е приет той в навечерието на Коледа.

Любопитна подробност е, че там до не отдавна на висока позиция е работил негов близък познат на име Ростеслав Йонев. Последният е бивш служител на Агенция “Митници”, отдел “Последващ контрол” в Бургас и през 2013 г. бива уволнен от покойния Ваньо Танов заедно с някогашния си шеф Валери Стефанов по обвинение за манипулиране на данни и извеждане на акцизни стоки без контрол в данъчен склад Нефтопристанище Росенец на „Лукойл Нефтохим Бургас”. В последствие е бил чуван да заявява, че планира да кандидатства за работа в самата рафинерия с протекцията на местни авторитети, които биха лобирали за назначението му.

Негови съграждани правят връзка както между Йонев и счетоводителя Йорданов, така и с местния бизнесмен Любомир Парашкевов по силата на обстоятелството, че съпругата му Магдалена Боева-Йонева работила в офисите, находящи се на вече станалия печално известен бул. “Демокрация”. Прочее подозрения за делови посещения на екс митничаря на същия адрес също витаят в града.

Дали цялата тази скоба, която току що отворихме, би могла да има връзка с избора на болницата, където заплашеният с ефективна присъда счетоводител се лекува, или е чисто съвпадение, оставяме на разследващите да изяснят.

Големите опасения на земеделеца Стоян Димов са свързани с безпристрастността на съда в Бургас, където по думите му Парашкевов от години имал сериозно влияние и множество лица, близки до него, не са получавали в достатъчен обем наказания за извършени от тях престъпления.

Той даде за пример бореца и неофициален негов охранител Антон Иванов, който бе арестуван последователно през февруари и през септември т.г. Въпреки, че му се събират общо 5 обвинения – за шофиране под влияние на наркотични вещества, за притежание на дрога и незаконно оръжие, за нарушаване на съдебна заповед за домашно насилие, както и за многократни побои над жена –

той получава една от най-меките мерки от бургаския съд, сочи статистиката. Цифром и словом мутрата се отърва с домашен арест и гаранция от 2 хил.лв., въпреки че за далеч по-дребни провинения други престъпници лежат ефективно с месеци.

Аналогични твърдения прави и журналистът от бургаския сайт Uniconbg Степан Дадурян, който в свое разследване пише така: “… В тази връзка припомняме, че братът на Любомир Парашкевов – Росен Парашкевов – е добре известен съдия, който често се споменава в коментарите за потенциално влияние и зависимости в регионалната съдебна система…”.

“В бургаския съд приближените до Парашкевов все излизат сухи. На какво да се надявам аз, който съм един обикновен селски стопанин. Животът ми е застрашен, продукцията ми беше ограбена, виновниците са на свобода. Не знам в този град ще дочакам ли справедливост от съдиите или ще стана мишена на преплетките между магистрати и оперативно интересни лица с прякори”, коментира с болка Стоян Димов.

Ако в твърденията му има дори частица истина, това би обяснило информационната завеса, която за пореден път е спусната над този казус. До редакционното приключване на материала нито едно от длъжностните лица в бургаските полиция, прокуратура и съд не пожела официално да коментира повдигнатото обвинение. Водещ мотив да не застанат с имената си беше, че по думите им, ако го сторят, има опасност срещу тях да стартира клеветническа медийна кампания.

Кой и защо има интерес случаят да бъде потулен и от какво се страхуват представителите на закона, ще се опитаме да отговорим в следващ материал. До тогава финалът на днешния разказ остава отворен за пореден път.

Източник: kriminalni.com