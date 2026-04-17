Йотова: Да пуснеш бюлетината в неделния ден е акт на принадлежност към нацията

На 19 април ще гласуваме за 52-ро Народно събрание. През последните години нито мнозинствата в парламента, нито правителствата имаха достатъчно политическо дълголетие, за да осигурят стабилно управление. За 5 години гласувахме 7 пъти за национално управление. Това заяви държавният глава Илияна Йотова по време на обръщение към народа в Гербовата зала на "Дондуков“ 2.

"Не липсваха и опити от политици и партии да ни разколебават, да ни внушават всеки път, че изборите са излишни", подчерта тя.

По думите ѝ има и друг път. "Това е пътят на моя и вашия глас. Да пуснеш бюлетината не е само да отделиш един час в неделния ден, това е акт на принадлежност към нацията", категоричен бе президентът.

Йотова подчерта, че участието в изборите означава, че всеки един глас може да се окаже решаващ за затварянето на отровната язва на купения вот. "Аз държа на моя глас, сигурна съм, че и вие на вашия", каза тя.

