Вижте смелчаците от цяла България, които спасиха кръста на Богоявление (галерия)

Стотици смелчаци в цяла България пренебрегнаха ниските температури и се хвърлиха в ледените води, за да спазят вековната традиция на Богоявление, или Йордановден. Надпреварата за спасяването на Светия кръст обедини поколения българи - от 16-годишни ученици до 83-годишни ветерани.

Празникът беше наситен и с фолклорни ритуали от отделните региони. Докато на много места целта беше кръстът да бъде изваден пръв, в градове като Калофер, Смолян, Казанлък, Монтана, Сливен ледените води "закипяха" под ритъма на традиционните мъжки хора, съпроводени от звуците на гайди, тъпани и патриотични песни, а в Мъглиж бе изпълнен и специфичният ритуал на "мълчаното хоро".

Паралелно с народните обичаи в големите градове беше извършен и тържествен водосвет на бойните знамена и знамената-светини на Българската армия.

Ето как протече празникът и кои бяха късметлиите, спасили кръста в различните краища на България.

София

Васил Борисов, на 18 години, извади богоявленския кръст от водите на езерото в столичния квартал "Дружба". "За първи път скачам за кръста. За мен това, че извадих кръста, е знак от Бога, че ще постигна всичко и че Бог е с мен", обясни Васил. Горд съм да бъда българин, Бог да пази България, каза още той.

В спасяването на богоявленския кръст участваха общо 40 мъже, предава БТА.

Богоявление - София Снимка: БТА

"Няма човек, който да не пази съкровеното желание да види Бога, да общува и да бъде с Бога. Бог е непознаваем по своята природа, но велико е неговото човеколюбие, защото той създаде човека да бъде храм божий и да обитава Бог в нас", каза Българският патриарх и Софийски митрополит Даниил преди хвърлянето на кръста във водата.

"Сам Господ преодоля тази непреодолима пропаст след грехопадението, когато нашите прародители отстъпиха от него, но божиите съдби и определения са неотменими. Сам той дойде и прие човешката природа, а на днешния ден празнуваме това велико събитие, когато, около 30-годишен, Господ, начевайки своето обществено служение, дошъл на река Йордан", каза още патриарх Даниил. Той отслужи Велик богоявленски водосвет, преди това имаше литийно шествие, което тръгна от храма "Св. преп. Наум Охридски".

Сред присъстващите на ритуала по спасяването на богоявленския кръст бяха председателят на Столичния общински съвет Цветомир Петров, зам.-кметът по финанси Георги Клисурски, зам.-кметът по екология Надежда Бобчева, кметът на столичния район "Искър" Петко Краев.

Богоявление - София Снимка: БТА

Малко преди това пред паметника на Незнайния воин в София беше отслужен традиционният богоявленски водосвет на бойните знамена, флаговете и знамената-светини на Българската армия.

Президентът Румен Радев прие почетния строй на представителните части на Българската армия. Пред Паметника на Незнайния воин бяха положени венци и цветя.

Богоявление - София Снимка: БТА

На ритуала присъстваха и председателят на парламента Рая Назарян, вицепрезидентът Илияна Йотова, кметът на София Васил Терзиев, вицепремиерът в оставка Атанас Зафиров, министърът на отбраната в оставка Атанас Запрянов, министърът на регионалното развитие и благоустройство в оставка Иван Иванов, председателят на парламентарната комисия по отбрана Христо Гаджев, началникът на отбраната адмирал Емил Ефтимов, народни представители.

Богоявление - София Снимка: БТА

Богоявленският водосвет беше отслужен от българския патриарх и Софийски митрополит Даниил, в съслужение със свещеници от Българската православна църква.

Богоявление - София Снимка: БТА

В ритуала участваха знамената-светини на 13-и пехотен Рилски полк, 15-и пехотен Ломски полк, 23-и пехотен Шипченски полк, 30-и пехотен Шейновски полк, Шести пехотен Търновски полк, 24-и пехотен Черноморски полк, 25-и пехотен Драгомански полк и щандартът на Първи конен полк, както и бойните знамена на Националната гвардейска част, Военната академия "Г. С. Раковски", военните формирования 44 510 - София, 22 320 - Божурище, 28 860 - Горна Малина, 24 900 - Враждебна и на представителните знамена на видовете въоръжени сили.

Варна

Георги Венов от Враца стигна пръв до богоявленския кръст във водите на Черно море до първа буна във Варна. Младежът е на 17 години, състезател е по водна топка и участва в ритуала по спасяване на Светия кръст на Богоявление за втори път. Той получи почетен плакет от кмета на града Благомир Коцев. Над сто души, сред които една дама, се хвърлиха в студената вода край първа буна, предава БТА.

Богоявление - Варна Снимка: БТА

Богоявленският водосвет отслужи Варненският и Великопреславски митрополит Йоан, който по-рано води литургията на празника в катедралния храм "Успение Богородично" и благослови военните части и техните бойни знамена на площад "Св. св. Кирил и Методий".

Богоявление - Варна Снимка: БТА

Ритуал по спасяване на кръста на Богоявление имаше и във варненския квартал "Аспарухово", където пръв до светинята стигна 29-годишният Иван от Бургас. В надпреварата в студените морски вълни там се включиха над тридесет души.

Бургас

Брокерът на недвижими имоти Стоян Иванов улови светия кръст в морските води край Бургас на Богоявление.

Бургазлията обяви, че за първи път участва в ритуала на Йордановден и че освен здраве и сполука във всички дела през годината посвещава този свой успех на своята бременна съпруга, с която в края на януари очакват второто си дете. "Надявам се, че това е знак, че всичко ще бъде наред и ще сме здрави", допълни бургазлията.

Богоявление - Бургас Снимка: БТА

Кръстът бе хвърлен в морските води от Сливенския митрополит Арсений, придружен от кмета на Бургас Димитър Николов и представители на местната власт.

Богоявление - Бургас Снимка: БТА

"Ние трябва да се постараем в нашите най-елементарни човешки взаимоотношения, на основата на любовта, да бъдем по-търпеливи, по-миролюбиви, по-милостиви, защото Господ ни казва: "Милост искам, а не жертва", коментира пред журналисти митрополитът.

Богоявление - Бургас Снимка: БТА

В ритуала в морския град тази година се включиха 50 души, като най-младите бяха на 16 години, а най-възрастният - на 73 години.

Богоявление - Бургас Снимка: БТА

Сливен

Коста Гамов извади богоявленския кръст в Сливен от водите на река Новоселска. На големия християнски празник 32-годишният мъж стигна пръв от 17-те смелчаци до реликвата, предава БТА.

Гамов каза, че хората трябва да бъдат добри, да спазват традициите и обичаите и най-вече да вярват, защото, когато правят добро, то винаги се връща. Тази година той участва в ритуала за първи път, но вече е решил оттук нататък да се включва всяка година за здраве.

Богоявление - Сливен Снимка: БТА

На събитието присъстваха кметът на община Сливен, председателят на Общинския съвет Димитър Митев, заместник-кметът Стоян Марков и областният управител Чавдар Божурски.

Богоявление - Сливен Снимка: БТА

За 11-а поредна година в Сливен бе изпълнен и ритуалът "мъжко хоро" в река Новоселска, който събира десетки участници и зрители. Организатори са от Сдружение "Св. Георги Победоносец".

Богоявление - Сливен Снимка: БТА

Празничният ден започна с тържествен водосвет, отслужен от епархийските духовни надзорници - свещеноиконом Йоан Петров и свещеноиконом Панайот Сотиров.

Казанлък

Почти 40 мъже спазиха традицията и взеха участие в Богоявленския ритуал в Казанлък. Разпятието от водите на Старата река извади 16-годишният Виктор Трендафилов, ученик в местното Средно училище "Екзарх Антим I", който участва в ритуала за първа година. Той призова всички, които не са участвали, да го направят - не за победата, а за здраве.

Виктор Трендафилов посочи, че чувството да "спасиш" богоявленския кръст е уникално и пожела на себе си и на казанлъчани много здраве и късмет през новата година.

Богоявление - Казанлък Снимка: БТА

Богоявленският ритуал започна с минута мълчание в памет на пилота Йордан Иванов, дългогодишен участник в събитието. По традиция всички се хванаха на мъжко хоро в студените води на реката, а изненада за присъстващите беше най-младият участник - Делян Ноев. Неговият баща Стефан Ноев посочи, че детето е на 70 дни, и подчерта, че това е първото му "кръщене". На този ден никой не се разболява, хората се сплотяват и стават здрави, каза той.

Богоявление - Казанлък Снимка: БТА

Победителят и участниците в ритуала бяха поздравени и получиха подаръци от кмета на общината Галина Стоянова. Тя пожела на Виктор Трендафилов да бъде здрав, а разпятието, което той спаси, да носи късмет и благополучие на всички негови съграждани.

Богоявление - Казанлък Снимка: БТА

Църковният празник в Казанлък днес започна с утринно богослужение във всички православни храмове, а света Божествена литургия беше отслужена в храм "Свети Пророк Илия". Оттам започна литийното шествие, предвождано от отец Николай и от кмета на общината, което продължи до моста на Старата река до парк "Тюлбе".

Пазарджик

Студентът Александър Тодоров извади богоявленския кръст от водите на река Марица в Пазарджик. Много жители на града се събраха край реката, за да наблюдават традиционния ритуал на Йордановден.

В студените води скочиха около 50 младежи, но пръв до него стигна 19-годишният Александър. Той се обучава за пилот във Висшето военновъздушно училище "Георги Бенковски" в Долна Митрополия. Младежът се хвърля за трета година за кръста, но днес успя за първи път да го извади.

Богоявление - Пазарджик Снимка: БТА

В Пазарджик празникът започна със света литургия в катедрален храм "Успение Богородично", след което литийно шествие се отправи от църквата към моста на река Марица. По традиция там архиерейският наместник отец Боян Кочев отслужи Велик богоявленски водосвет на брега на реката.

Свищов

Ивайло Йорданов "спаси" богоявленския кръст от водите на река Дунав за втора поредна година. Традиционното изваждане на свещения символ от реката се състоя в местността "Паметниците" край Свищов. Oтец Михаил Миронов от Свищовска духовна епархия отслужи молебен за здраве и хвърли кръста във водата.

Снимка: БТА

На днешния празник Богоявление в ритуала се включиха 11 мъже. 18-годишният Ивайло Йорданов от Свищов каза, че скача за трета поредна година и за втори път успява да улови кръста. Първенецът пожела здраве, много успехи и благоденствие на всички.

Снимка: БТА

"Скачам, защото празникът е много хубав. Аз съм вярващ, както и цялото ми семейство. Освен това брат ми се казва Йордан и той днес скочи с мен във водата. Правим го за наше здраве, за здравето на цялото ни семейство", каза Ивайло, цитиран от БТА.

Освен кръста, той получи и парична награда от кмета на община Свищов Генчо Генчев. Той поздрави участниците, имениците и всички вярващи, като им пожела мир, любов и благоденствие. Генчев благодари на всички, които се включват в ритуалите, и по този начин съхраняват традициите на този голям празник Богоявление.

Снимка: БТА

По традиция на място бе запален огън, който сгря плувците в студения януарски ден, а предварително на всички участници бе направен медицински преглед.

Ямбол

Богоявленския кръст от река Тунджа в Ямбол извади 30-годишният Исус Атанасов. Общо 30 смелчаци се хвърлиха в реката, за да спасят светия кръст. Извадилият светинята получи благословия за здраве от протосингела на Сливенската митрополия архимандрит Димитрий и парична награда от кмета Валентин Ревански.

"Пожелавам на всички здраве - това е най-важното. Вярващ съм, ходя на църква, моля се", каза пред журналисти Исус Атанасов. Той е семеен, баща на шест деца - три момичета и три момчета, разказа мъжът.

Богоявление - Ямбол Снимка: БТА

"Здраве, мир и благоденствие да има във всеки ямболски дом. Нека да има мир - в България, в Европа. Здраве да има и за всички български военнослужещи", пожела пред медии кметът Валентин Ревански. Той изказа благодарност към всички, които скочиха за кръста в реката, отправи и пожелания за здраве към всички именици.

Богоявление - Ямбол Снимка: БТА

Отбелязването на големия християнски празник в Ямбол започна пред централния храм "Св. Николай Чудотворец". Тържествен водосвет на армейските знамена отслужиха архимандрит Димитрий и отец Янко. В ритуала участваха представителни части на военнослужещи от Ямболския гарнизон.

След това от храма потегли литийно шествие към централния мост на градския парк над Тунджа, където беше изпълнен ритуалът с хвърлянето на кръста. Поради мерки за сигурност и струпването на много хора достъпът до моста временно беше ограничен от полиция.

Богоявление - Ямбол Снимка: БТА

В Ямбол имен ден днес празнуват близо 2000 жители на града - около 1200 мъже и над 700 жени. От тях най-много са носещите имената Йордан, Йорданка, Божидар, следвани от Боян, Борислав, Божидара, сочат данните на общинския отдел "Регистрация и гражданско състояние".

Бяла

Четиридесет и три годишният Михаил Маринов извади кръста на Богоявление в град Бяла, Русенско, хвърлен във водите на река Янтра от отец Георги. Това съобщи за БТА Дарина Кючукова от Община Бяла.

Ритуалът се състоя край моста на Колю Фичето, като в него се включиха 14 души. Сред тях бяха и две 16-годишни момчета.

Снимка: БТА

Михаил Маринов, който е от Русе, спасява кръста за трети път в Бяла. Кметът на града Димитър Славов му връчи 200 евро.

Парични награди от по 25 евро получиха и останалите участници в ритуала.

Перник

Евгени Зафиров "спаси" богоявленския кръст в Перник. Той е студент в Югозападния университет, специалност "Бизнес мениджмънт и предприемачество", и работи в Горското стопанство в Радомир.

Евгени участва в ритуала за трета година, като за втора поредна година вади кръста от ледената вода на езерото в градския парк. Младият мъж получи благословия от отец Людмил, предава БТА.

Богоявление - Перник Снимка: БТА

"Много вяра трябва, това е късмет. Явно така ми е било писано", каза пред журналисти Зафиров.

Той допълни, че се включва предимно заради вярата и за здравето, което му дава водата. Младият мъж добави, че богоявленският кръст много му помага. Тази година ще го занесе първо в своя дом, каквато е традицията.

Богоявление - Перник Снимка: БТА

Евгени Зафиров пожела здраве на перничани, да бъдем всички по-сплотени и добри хора. На младите хора пожела да бъдат по-вярващи в Бога.

Тази година във ваденето на богоявленския кръст участие взеха 14 мъже. То бе предшествано от литийно шествие в центъра на Перник.

Богоявление - Перник Снимка: БТА

В Брезник 21-годишният Алекс Велизаров извади кръста. Той беше единственият желаещ да участва в ритуала по изваждането на светинята от водите на реката там.

Разград

Теодор Пенчев извади богоявленския кръст от водите на язовир "Пчелина 2" край Разград. Младият мъж беше най-бърз сред общо 14 участници, включили се в надпреварата за спасяването на светинята. За 29-годишния Теодор Пенчев това беше първо участие в ритуала.

Богоявление - Разград Снимка: БТА

Той работи в сферата на информационните технологии. След излизането си от студените води Пенчев пожела на себе си и на всички хора здраве, щастие, любов и успешна година. Освен благословията за здраве, победителят получи и самия богоявленски кръст, изработен специално за ритуала от майстор дърводелец от село Ушинци, както и икона. За всички участници в ритуала бяха подготвени грамоти.

Богоявление - Разград Снимка: БТА

Ритуалното хвърляне на кръста беше организирано от приятелите Джипо Джипов, Христофор Илиев, Андрей Андреев и Никола Комаровски. Празникът започна с тържествен водосвет, отслужен от архиерейския наместник отец Георги, който благослови участниците и освети кръста преди хвърлянето му във водите на язовира. "Този, който днес ще спечели кръста, да го носи със здраве и покровителство за себе си, семейството и всички християни", каза отец Георги.

Богоявление - Разград Снимка: БТА

Най-възрастният участник в традиционния ритуал беше 83-годишният Младен Донев. Той разказа, че за първи път е скачал за кръста през 1956 г., когато е бил едва 13-годишен.

Богоявление - Разград Снимка: БТА

"Преди 70 години скачахме в езерото, което вече го няма. Кръстът беше сребърен и се хвърляше на дъното", обясни Донев. Той подчерта, че никога не е спирал да спортува и да плува. Младен Донев припомни, че е дългогодишен деятел в морските спортове, бил е началник на Морския клуб в Разград, има отличия като републикански шампион по подводно ориентиране и спортна стрелба. "Спортът е в основата на всичко", подчерта Донев и пожела на себе си, и на всички здраве.

За да подкрепят участниците, на ритуала присъстваха кметът на Община Разград Добрин Добрев, представители на Военното окръжие, общински съветници, граждани.

Силистра

Кристиян Стоянов извади богоявленския кръст от водите на Дунав край Силистра. Той е ученик в местната природоматематическа гимназия "Св. Климент Охридски".

Кристиян каза, че тренира плуване в местния спортен клуб "Доростол" и участва за първи път в надпреварата, предава БТА.

Снимка: БТА

"От няколко години искам да се включа в изваждането на кръста, но досега нямах възможност. Чувството е много приятно. Вярвам, че кръстът ще ми донесе много здраве и успехи в спорта", каза Кристиян Стоянов.

В реката скочиха 10 смелчаци, за да извадят кръста, който хвърли Доростолският митрополит Яков. Участниците в ритуала получиха награди и подаръци от Доростолската митрополия и от кмета на Силистра Александър Сабанов.

По-рано Доростолският митрополит отслужи архиерейска литургия в катедралния храм "Св. св. Апостоли Петър и Павел" и след Великия водосвет вярващите в литийно шествие се отправиха към брега на Дунав.

Според протосингела на епархията протопрезвитер отец Добри Чаков ритуалът по спасяването на богоявленския кръст е бил забранен през социализма и бил възстановен през 1991 г. Оттогава традицията се спазва, като само поради замръзване на реката и много ниски температури ритуалът е провеждан в снежни преспи. Веднъж не е проведен поради кончината на митрополит Иларион.

Монтана

С мъжко хоро в ледените води на река Огоста беше отбелязан Йордановден в Монтана.

Ритуал по освещаване на водата и хвърляне на кръста в реката извърши архиерейският наместник на Берковска околия архимандрит Доситей, а след това след него скочиха 25 смелчаци. Кръста извади Ивайло Тодоров (38 г.), който е семеен, с едно дете, работи в строителството и от 18 години насам редовно скача във водите за кръста.

Богоявление - Монтана Снимка: БТА

Тодоров сподели, че за втори път успява да стигне пръв до светия кръст на Йордановден, като в тези 18 години нито веднъж не е боледувал от нищо и смята участието в ритуала за целебно за тялото и душата. Той получи награда от 100 евро от Община Монтана. След това във водите на Огоста се изви мъжко хоро и беше развято 10-метрово национално знаме. Музиката за мъжкото хоро беше изпълнена на живо от оркестър.

Богоявление - Монтана Снимка: БТА

Ритуалът за Богоявление в Монтана бе организиран от Сдружение "Ново начало БГ 2020" и Танцов състав "Радост" с подкрепата на Община Монтана. Събитието е част от Културния календар на областния център и целта му е не само да съхрани и популяризира българските обичаи, но и да утвърди града като място с живи традиции и силна духовна общност, заявиха от Община Монтана.

Богоявление - Монтана Снимка: БТА

В Берковица ритуалът за Богоявление за пръв път се проведе на река Берковска, след светия кръст скочиха 10 смелчаци. Пръв до него стигна Славейко Асенов (41 г.), който скача всяка години и сега успява за четвърти път. Той получи 100 евро от Община Берковица, връчени от кмета Радослав Найденов. Ритуалът се състоя под звуците на гайди и тъпан и продължи с народно веселие с изпълнения на формация "Играджии".

Габрово

Във всички градове в област Габрово традицията по изваждане на кръста за Богоявление бе спазена.

В областния град седемнадесегодишният Георги Пенчев, ученик в Национална Априловска гимназия, извади кръста. Георги скача за трети път във водите на река Янтра, като за първа година вади кръста. Пенчев пожела здраве и късмет на всички габровци.

Богоявление - Габрово Снимка: БТА

В Севлиево от водите на река Росица Симеон Спасов "спаси" богоявленския кръст. В Трявна Анатоли Илиев извади богоявленския кръст от водите на река Тревненска. Кристиан Пенчев, на 22 години, "спаси кръста" в град Дряново. В град Плачковци кръстът бе изваден от Марк-Антоний Хвърчилков.

Кюстендил

Велизар Георгиев извади богоявленския кръст от водите на река Банщица в Кюстендил тази година. Той е на 33 години, от Кюстендил е и работи в Англия.

Много съм щастлив, че съм си в нашия град и имах честта да извадя кръста, каза пред журналисти Георгиев. Той пожела всички да са живи и здрави и най-вече имениците. Той четири пъти е участвал в ритуала в Калофер и за първи път в Кюстендил. Велизар посочи, че за него тази традиция е нещо много голямо.

Богоявление - Кюстендил Снимка: БТА

Великият богоявленски водосвет започна в 12:00 часа, след което по традиция светия кръст бе хвърлен във водите на река Банщица. По-рано през деня бе отслужена света литургия в кюстендилския храм "Успение Богородично", откъдето бе поставено и началото на литийно шествие.

Богоявление - Кюстендил Снимка: БТА

Мирът Господен и неговата милост да пребъдат над нас. Общението в светия Дух и благодатната помощ на Сина Божий, който днес се кръсти в река Йордан заради нашето спасение. За много благи и благословени години, каза в словото си епископ Исаак Велбъждски.

Мъглиж

С пресъздаване на ритуала водици във водите на Мъглижката река край местността "Барите" започна отбелязването на християнския празник Богоявление в Мъглиж. В т.нар. мъжко мълчано хоро взеха участие представители на Прабългарската школа за оцеляване "Багатур".

Богоявление - Стара Загора/Мъглиж Снимка: БТА

По време на ритуала мъжете, мълчейки, влязоха в ледените води на реката. "Символиката на ритуала "Водици" е, че мъжът трябва да може да посреща ударите на съдбата стоически. Като нагази в студената вода той приема ударите и след това, ако е нужно, ще ги върне", разказа багатурецът Горан Гънчев, цитиран от БТА.

Богоявление - Стара Загора/Мъглиж Снимка: БТА

След като всички мъже влязоха в реката символично пукна пушка, а под звуците на тъпан и гайда беше изиграно мъжкото хоро.

Празникът продължи с водосвет за здраве, отслужен от Старозагорския митрополит Киприан, който ритуално хвърли светия кръст във водите на реката. Тази година кръстът беше "спасен" от 17-годишния Християн Николов. Той е родом от Мъглиж, но е ученик в Професионалната гимназия по строителство, архитектура и геодезия "Лубор Байер" в Стара Загора. След като излезе от водата, той пожела на всички българи да са живи и здрави.

Снимка: БТА

По повод празничния Йордановден всички присъстващи имаха възможността да опитат от прясно изпечено прасенце и мъглижки боб, приготвен по специална рецепта.

Панагюрище

В Панагюрище ритуалът по хвърлянето на кръста беше изпълнен три пъти в река Луда Яна. Първи до кръста стигна Илиан Пиронков, а при следващите две хвърляния кръстът беше изваден от Дилян Бистреков и Костадин Поибренски.

Великият Богоявленски водосвет и ритуалът по хвърлянето на кръста на Йордановден бяха отслужени от Архиерейския наместник на Панагюрската духовна околия ставрофорен свещеноиконом Атанас Манолов и протойерей Румен Стоименов от църквата "Свети Георги Победоносец".

Богоявление - Панагюрище Снимка: БТА

В ритуала участваха общо 17 младежи и мъже, облечени в народни носии, които влязоха във водите на реката, изпяха химна на Република България и извиха хоро.

След ритуала участниците и победителите бяха поздравени в сградата на общината от кмета на Панагюрище Желязко Гагов и протойерей Румен Стоименов, добавя БТА.

Богоявление - Панагюрище Снимка: БТА

Църковният празник в града започна с утринно богослужение в храмовете "Свето Въведение Богородично" и "Свети Георги Победоносец".

Събитието постави началото на Културния календар на общината за 2026 година.

Самоков

Ангел Тренчев, деветокласник в Професионалната техническа гимназия "Никола Вапцаров", извади богоявленския кръст тази година от ледените води на река Искър в Самоков. Младежът получи парична премия в размер на 100 евро, плакет на Община Самоков, малка икона и риза с народни мотиви.

Богоявление - Самоков Снимка: БТА

"Много съм горд със себе си, тъй като това е първият път, в който се мятам за кръста и ми е много вълнуващо", каза пред журналисти 15-годишният младеж. Той си пожела много здраве за себе си и семейството си.

Богоявление - Самоков Снимка: БТА

Във водите на реката влязоха над 100 мъже и младежи, а всички получиха и щамповани тениски с народни мотиви и малки икони. Програмата започна с каба гайди и гръм на черешови топчета от участниците Клуба за историческо оръжие "Чакър войвода". Водосвет отслужи архиерейският наместник на Самоковската духовна околия Михаил Колев.

Богоявление - Самоков Снимка: БТА

Отец Михаил каза, че Богоявлението е разкриването на безпределната Божия обич към грехопадналия човек. "Днес за православните християни това е един особен празник, напоен с толкова много традиции, фолклор. В основната същност е радостта, която ние като вярващи хора изпитваме в разкриването на Божия син", добави отец Михаил. Той честити празника на всички вярващи хора, които в този ден са дошли тук, за да отворят сърцето си за Бога.

Богоявление - Самоков Снимка: БТА

Сред десетките младежи и мъже бе и кметът на общината Ангел Джоргов, който поведе мъжкото хоро.

Който извади кръста ще е честит и здрав през цялата година. Болни се къпят във водата, където е хвърлен кръстът. Ако хвърленият във водата кръст замръзне, това предвещава здраве и плодородие през годината. Ако времето е студено и сухо, приема се като знак за плодородна и добра година.

На днешния ден празник Богоявление с името Йордан в община Самоков празнуват 380 мъже, а с името Йорданка - 408, съобщиха от отдел "Гражданска регистрация и административно обслужване" към Община Самоков. С името Данчо са кръстени 14 души, Боян - 146, а Богомил - 65, добавя БТА.

Благоевград

Около петдесет мъже и младежи участваха в тазгодишния ритуал по спасяване на богоявленския кръст в Благоевград. След службата в храм "Въведение Богоодично" свещеници и миряни се отправиха на литийно шествие до река Благоевградска Бистрица, в чиито води вече ги очакваха десетки мъже, готови да извадят кръста.

Богоявление - Благоевград Снимка: БТА

Тази година светинята беше "спасена" от 38-годишния Иван Омбашиев от благоевградския квартал "Еленово". Стотици хора очакваха мъжът да излезе от реката, за да целунат кръста и да му се поклонят.

Пред журналисти Иван Омбашиев разказа, че участва за поредна година в ритуала, но за пръв път успява да извади богоявленския кръст от водите на реката. Той отправи пожелание за здраве към всички хора.

На днешния празник в Благоевград свещеници към храм "Въведение Богородично" в Благоевград осветиха бойните знамена на 3-то бригадно командване. Почетния строй прие командирът на командването полк. Кирил Спаневиков, а към събралото се множество на площад "Македония" в града се обърна кметът Методи Байкушев, който говори за причините за освещаване на знамената, припомни и част от житието на свети Константин Кирил Философ и призова по време на освещаването всички хора, дори и тези в близките заведения, да се изправят на крака.

Снимка: БТА

Богоявленският ритуал беше извършен в цялата област.

В Община Разлог ритуалът се проведе в езерото в градския парк. Всички населени места в цялата община отбелязаха празника, особено тържествено това правят в Добърско, което отбелязва и празника на селото.

В Симитли ритуалът се проведе в река Струма, множество смелчаци се включиха в спасяването на богоявленския кръст във всички населени места от общината.

Снимка: БТА

В Банско потапянето на кръста се извършва символично във фонтана на площад "Никола Вапцаров". В Белица кръстът бе спасен от водите на река Вотръчка.

Велико Търново

Курсант от НВУ "Васил Левски" извади богоявленския кръст във Велико Търново. В ритуала, в подножието на Владишкия мост на река Янтра, участваха над 40 души, от които 25 курсанти на Национален военен университет "Васил Левски", предава БТА.

Снимка: БТА

Преди това на площад "Цар Асен" пред крепостта "Царевец" никополският епископ Матей отслужи богоявленски водосвет и поръси за здраве военните знамена. Курсанти и миряни потеглиха в литийно шествие до Владишкия мост.

Началникът на НВУ "Васил Левски" бригаден генерал Станчо Кайков отправи пожелание за мирна година и определи този празник като символа, който събира властта, църквата и армията - трите структури, които осигуряват съществуването на държавата. Към всички курсанти и военнослужещи той се обърна с думите да помнят делата на предците и да вярват в собствените си способности.

Богоявление - Велико Търново Снимка: БТА

Богоявленският кръст беше изваден от водите на река Янтра от 20-годишния младши сержант Тома Партенов от Гоце Делчев, второкурсник в специалност "Мотопехота", част от Факултет "Сухопътни войски" в Националния военен университет "Васил Левски". Той и другите участници в ритуала получиха благослов от епископ Матей и парични премии от кмета Даниел Панов, областния управител Юлия Ликоманова-Мутафчиева и председателя на Общинския съвет Венцислав Спирдонов.

Богоявление - Велико Търново Снимка: БТА

Празничният ден започна с тържествена литургия в катедралния храм "Рождество Христово", отслужена от Великотърновския митрополит Григорий.

Ловеч

Богоявленският кръст в Ловеч бе изваден от 23-годишния рехабилитатор Михаил Велчевски. В студените води на река Осъм се хвърлиха десет мъже. Велчевски сподели, че от 9-и клас всяка година участва на Йордановден в надпреварата, но за пръв път хваща светия кръст.

"От много време чакам този момент. Пожелавам да сме живи и здрави, както и единни, което е най-важното. Усещането е невероятно. Аз и момчетата не усещаме голям студ във водата, сякаш Господ ни пази. Рехабилитатор съм и се радвам, че помагам на хората. Това е моето призвание", каза Велчевски пред журналисти. Пожела си здраве и да продължава да помага на хората.

Снимка: БТА

Светият кръст ще остане за него за спомен. Той е изработен и дарен от дърворезбаря Кольо Петков. "Вече четвърта година го правя от сърце, за града, да остане за здраве за човека, който го хване", посочи майсторът и пожела здраве и вяра в Бога.

Михаил Велчевски получи парични подаръци от Ловчанския митрополит Гавриил и кмета на Ловеч Страцимир Петков, който го покани в своя кабинет, за да го поздрави.

Снимка: БТА

Днешният празник започна със Златоустова Света литургия в катедралния храм "Св. св. Кирил и Методий" в центъра на града, отслужена от Ловчанския митрополит Гавриил в съслужение с други духовници.

След това пред храма той отслужи Велик водосвет и освети бойните знамена. Поръси със светена вода официалните лица и гражданите, дошли на церемонията.

Снимка: БТА

В нея участва почетен строй на военнослужещи от военното формирование в Ловеч, както и Общинският духов оркестър.

От храма присъстващите с литийно шествие се отправиха към Богоявленския мост, откъдето владиката хвърли кръста във водите на река Осъм.

"Днешният ден е велик празник - Богоявление, на който се е явила Света Троица на река Йордан. Господ Иисус Христос, влизайки в йорданските води, е осветил водата и цялата природа. Всяка година на този ден Господ със своята благодат освещава водата. Затова получаваме днес благословение през годината да живеем, да се трудим и да благодарим на Бога. Господ да ни дарува живот, здраве, мир и радост", каза Ловчанският митрополит.

Снимка: БТА

На момчето, което хвана кръста, пожела това да му бъде подвиг в името на това да послужи на Господ. "Защото това е саможертва да влезеш в студените води. Господ да му дарува здраве и благословение", каза още владиката.

Богоявленският кръст в Луковит бе спасен от 17-годишния Николай Николаев. Над 60 смелчаци влязоха в реката, а за втора година начело на традиционното мъжко хоро бе заместник-кметът инж. Павлин Йотов, съобщиха от общинската администрация.

Смолян

Иван Милев, 17-годишен ученик, извади кръста от водите на извора "Бралото" по време на днешния водосвет при храм "Св. Неделя" в Смолян. Празничната литургия и водосветът бяха отслужени от свещеник Димитър Михайлов - бивш кмет на Смолян.

Богоявление - Смолян Снимка: БТА

Младежи в родопски носии се хвърлиха след кръста във водите на "Бралото" в квартал Райково. Те извиха хоро в осветения извор, носейки българското знаме и портрет на Христо Ботев. За втора поредна година Иван Милев успява да извади кръста на Йордановден. Той пожела на миряните здраве и щастие през новата година, вяра в мечтите и сила да продължават напред в трудните моменти.

Празничното богослужение бе уважено и от ученици от ОУ "Проф. д-р Асен Златаров" в Смолян, които изучават предмета "Религия", добавя БТА.

Снимка: БТА

По повод Йордановден Смолянският епископ Висарион отслужи архиерейска света литургия в църквата "Св. Висарион Смоленски". След това той извърши Велик Богоявленски водосвет пред катедралния храм и освети бойните знамена на 101-ви Алпийски полк.

Снимка: БТА

"Святото Богоявление събира всички нас - духовенство, държавници и войнство, за да бъде извършена стародавната традиция на 6 януари Българската православна църква да благославя представителите на родната ни армия и бойните ѝ знамена. Трябва да помним силата на българската армия, да пазим несломимия ѝ дух и да почитаме традициите, завещани от великите ни предци", заяви в словото си кметът на Смолян Николай Мелемов.

Търговище, Омуртаг, Попово

Студентът Пламен Донев от Търговище извади светия кръст в областния град. Той бе най-бърз сред участниците в ритуала, организиран за 36-и път от Архиерейското наместничество и Община Търговище.

Осем млади мъже скочиха във водите на шадравана на централния площад "Свобода". Пръв до светинята достигна 21-годишният Пламен Донев, студент в трети курс в Националната спортна академия "Васил Левски". Той се занимава с баскетбол - бивш възпитаник на местния клуб "Светкавица" и настоящ състезател за "Национал Сандански" в столицата.

Богоявление - Търговище Снимка: БТА

"Скачам за първи път и с голямо желание. Правя го за здраве и не очаквах да хвана кръста. Пожелавам на всички успешна и благополучна година", сподели Донев пред журналисти.

Свещениците Славчо Проданов и Бисер Христов "откупиха" светия кръст от младия мъж срещу сумата от 2000 лв. и 80 евро, осигурена от дарители. На въпроса какво ще направи с парите, Донев отговори, че част от тях ще дари, като каузата все още не е избрал.

Богоявление - Търговище Снимка: БТА

По време на ритуала бе отслужен традиционният богоявленски водосвет. Осветени бяха и бойните знамена на Патриотичен клуб "Възраждане". Пред събралите се граждани, сред които ръководители на областната и общинската администрация, ставрофорен иконом Славчо Проданов пожела народът ни да пребъдва в мир, слава и щастие, като християнската вяра да процъфтява.

В празничната програма участва и духовият оркестър "Васил Абрашев" към Община Търговище.

От водите на реката край омуртагското село Камбурово светия кръст извади 31-годишният Живко Димитров. В ритуала участваха трима смелчаци, а празникът събра жители и гости, които отдават почит на една от най-светлите християнски традиции.

Ръководството на Община Омуртаг изказва благодарност на всички млади мъже, които с кураж и достойнство участваха в ритуала, както и на присъстващите граждани, допринесли за тържествената атмосфера.

След изваждането на кръста Живко Димитров поведе празничното хоро. Ръка за ръка се хванаха кметът на Омуртаг Джунейт Йонузов, неговите заместници, кметове на кметства, общински съветници, ученици и граждани, споделяйки духа на Богоявление.

Богоявление - Търговище Снимка: БТА

В Попово 18-годишният Виктор Петров бе късметлията, уловил кръста в традиционния ритуал, организиран от местния Ротари клуб. Той пръв достигна до светинята сред осемте участници, които скочиха във водите на изкуствения водоем в двора на Районната служба "Пожарна безопасност и защита на населението".

Виктор Петров получи парична награда от кмета Людмил Веселинов и от организаторите от Ротари клуб. Младежът пожела на себе си, на участниците и на съгражданите си здраве, късмет и успешна година.

Троян и Априлци

С мъжко хоро в ледените води на река Видима и изпълнение на живо на Валя Балканска отбелязаха Богоявление в близкото до Априлци село Велчево. Традиционният ритуал за Йордановден събра стотици жители и гости на планинския град, предава БТА.

Празникът започна пред сградата на читалището с народна музика и хоро, след което литийно шествие с икони, погача и български знамена премина от площада до река Видима. Tам отец Теодор и отец Христо благословиха водите, а в реката беше хвърлен дървен кръст, изработен от местен занаятчия. Честа да извади кръста се падна на 25-годишния Петър Колев от Троян. Той каза, че участва в ритуала за здраве и за да поддържа традицията жива.

Богоявление - Априлци Снимка: БТА

След изваждането на кръста близо шестдесет смелчаци на различна възраст, облечени в народни носии, се включиха в мъжкото хоро, под звуците на гайдата на Петър Янев.

Мъжкото хоро за Йордановден вече е утвърдена традиция във Велчево и се организира ежегодно от 2018 г. насам, уточниха организаторите - народно читалище "Св. св. Кирил и Методий - 1902 г." и Ловно-рибарската дружина в селото.

Богоявление - Априлци Снимка: БТА

"Мъжете влизат във водите на река Видима за здраве и плодородие, а на Йордановден в реката влизат само мъже. Жените тук и в други краища на България могат да влизат чак на Ивановден заедно с младоженците", каза Мария Кокошарова от организаторите. Тя посочи, че идеята идва от Ловно-рибарската дружинка на селото и с течение на времето желаещите да се включат в ритуала се увеличават, като идват не само хора от Априлци, но и от съседни общини и дори от Южна България.

Богоявление - Априлци Снимка: БТА

Местната традиция повелява дървеният кръст, "спасен" от водите на реката, да остане за човека, който го извади, за да носи здраве и благополучие през годината. По думите на Мария Кокошарова всяка година различен занаятчия изработва кръста и така повече хора имат възможност да допринесат със своя труд за ритуала. Празникът в Априлци завърши с изпълнения на космическия глас на България Валя Балканска.

Богоявление - Априлци Снимка: БТА

В съседната община Троян Йордановден също беше отбелязан с литийно шествие и хвърляне на кръста във водите на река Бели Осъм. За кръста са скочили осем човека, като той е изваден от Радостин Инжоров, който участва в ритуала за трети път, съобщават от администрацията.

Хасково

Богоявленски ритуали се състояха във всички общини по поречието на река Марица в област Хасково. Йордановден бе отпразнуван с Велик водосвет, литийно шествие и изваждане на Светия кръст от водата в Димитровград, Симеоновград, Харманли, Любимец и Свиленград. Това съобщиха от пресцентровете на общините и на официалните им страници във Фейсбук.

Снимка: БТА

В Димитровград участниците в надпреварата кой първи да стигне до хвърления в Марица кръст бяха 35. Победител стана Петър Петков (38 г.). В Симеоновград Божието разпятие бе уловено от Живко Жеков (37 г.) Харманлийци по традиция играха "ледено хоро" с благотворителна цел във водите на река Харманлийска. Там най-съобразителен бе Елиас Найденов (21 г.). За трета поредна година жителят на Любимец Мартин Вангелов стигна първи до кръста, а в Свиленград това бе 23-годишният професионален футболист Калоян Пехливанов.

Чествания по канон се проведоха и в манастира "Света Троица" до тополовградското село Устрем, за което общината бе осигурила безплатен транспорт от общинския център, и в Ивайловград, където ритуалът се състоя символично на централния площад "Тракия".

Снимка: БТА

Тържествена церемония по освещаването на бойните знамена на армията се състоя на днешното Богоявление пред паметника на Незнайния воин на централния площад "Свобода" в Хасково. Строят от две роти от военните формирования 52 740 - Тридесет и първи механизиран батальон и 22 280 - Военно-учебен полигон "Корен" бе приет от командира на поделение 52 740 майор Георги Пасков.

Свещенослужителите отец Никола и отец Константин отслужиха водосвет. Сред официалните лица бяха кметът на Хасково Станислав Дечев, областният управител Стефка Здравкова, командирът на поделение 22 280 подполковник Христо Василев и началникът на Военно окръжие - Хасково подполковник Петър Петков.

Враца

Над 44 мъже се впуснаха да изваждат богоявленския кръст във водите на р. Лева край Враца. Те бяха от областния център, от Мездра и от селата Згориград и Костелево. Най-младият участник беше на тринадесет години, а най-възрастният - на 66 години. Двама от тях се казват Йордан, поясни от сцената водещата на ритуала, добавя БТА.

Богоявление - Враца Снимка: БТА

Тази година светинята бе извадена от 18-годишния Тонислав Цветков от село Згориград. На празника присъстваха трима народни представители, председателят на Общинския съвет Враца Владимир Христов, зам.-кметовете на община Враца Цветан Стойчков, Александър Владимиров и Вероника Ценова, представители на институции. Преди да хвърли кръста във водата, митрополит Григорий разказа за днешния празник, който според него е с най-много имена. Бог да ни дарува своя мир и своята небесна помощ, подкрепа и закрила на всички нас. Честит и благословен празник, каза владиката. Преди ритуала за Богоявление той освети бойните знамена на Военно формирование 54 990.

В Оряхово кръстът от ледените води на Дунав извади Емил Колев село Лесковец. Кметът на общината Росен Добрев поздрави всички участници и пожела здраве, благоденствие и сили през новата година, пише във Фейсбук страницата на общината.

Богоявление - Враца Снимка: БТА

Петър Паисиев извади кръста от река Скът в центъра на Мизия, съобщава и Община Мизия във фейсбук страницата си.

Отец Георги Дановски отслужи водосвет в църква "Св. Николай" в с. Борован. От общината съобщават на фейсбук страницата си, че извадилият кръста Ивайло Богданов е получил парична награда от кмета на общината Иван Костовски.

Андрей Димитров "спаси" светия кръст в село Галиче, в ритуал организиран от Община Бяла Слатина и редица организации, се посочва в съобщение в социалните мрежи.

В Козлодуй най-бързо се докосна до кръста Николай Гешев, на 19 години, съобщава администрацията във фейсбук страницата си. Според преданието, който пръв извади кръста, ще се радва на крепко здраве и благоденствие през цялата година, допълват от Община Козлодуй.

Ритуали за Богоявление днес се проведоха в повечето общини от Област Враца.

Шумен

Двадесет и деветгодишният Георги Василев извади богоявленския кръст от водите на Шуменското езеро. Кръстът бе благословен и хвърлен във водата от игумена на манастира "Свети Пантелеймон" в Патлейна, отец Константин, пред погледа на множество жители и гости на града.

Богоявление - Шумен Снимка: БТА

След като извади кръста, Василев разказа пред журналисти, че е завършил висшето си образование в Шуменския университет, през лятото работи като воден спасител, а в момента извършва ревизии за фирма. "Четири или пет пъти досега съм скачал за кръста. За тази година нямах планове, но сутринта се събудих и си казах, че трябва да дойда и да скоча за здраве. За мен е чест, че успях да извадя кръста, имах късмет. Пожелавам на всички да сме живи и здрави, да сме по-добри, да протягаме ръка и най-вече да правим добро", каза още той.

Кметът на Шумен, проф. Христо Христов, му връчи парична награда от името на общината, добавя БТА.

Богоявление - Шумен Снимка: БТА

По спомени на местни свещеници, подобен ритуал в Шумен с участието на представители на Българската православна църква, включително на езерото, не е организиран дълги години до провеждането му през 2019 г.

По-рано днес пред сградата на Драматично-кукления театър "Васил Друмев" се състоя ритуал по освещаване на българските бойни знамена и светини, организиран от общинската администрация и командването на Шуменския военен гарнизон. Празничен водосвет отслужи отец Красимир от местния православен храм "Свети Три Светители". По традиция той освети знамената на Българската армия и на местния клон на Националното дружество "Традиция" и поръси със светена вода военните подразделения от Шуменския гарнизон.

Пловдив

С благословението на Пловдивския митрополит Николай, Белоградчишкият епископ Поликарп - първи викарий на митрополита, възглави архиерейска света литургия в катедралния храм "Успение Богородично" в град Пловдив, предава БТА.

След нея Пловдивският митрополит Николай освети пред катедралния храм бойните знамена на поделенията от Пловдивския гарнизон. "Ако с нас е Бог, никой не може да бъде против нас. Тези знамена са знак на войнската храброст, на единството на нашата нация. Бог да вразуми неразумните и да умири размирните и да даде мир на целия свят. Бог да ви пази", каза владиката.

Богоявление - Пловдив Снимка: БТА

След като благослови знамената и воините от строените представителни роти владиката, официалните лица и миряните се отправиха в тържествено литийно шествие, което премина по улиците на Пловдив от катедралния храм "Успение Богородично" до брега на Марица, предвождано от военен духов оркестър.

На брега архипастирят на Пловдивска епархия отслужи Велик богоявленски водосвет и извърши ритуала по хвърлянето на кръста в реката. 154 православни християни пожелаха да участват при изваждането на богоявленския кръст от водите на река Марица след водосвета днес. Тази година той бе изваден от 44-годишния Росен Генов от Пловдив.

Богоявление - Пловдив Снимка: БТА

Сред присъстващите на празника бяха кметът на Пловдив Костадин Димитров, областният управител проф. Христина Янчева, командирът на Съвместното командване на специалните операции бриг. ген. Божидар Бойков, председателят на Общинския съвет Атанас Узунов, народният представител Фиданка Кацарева, апелативният прокурор на Пловдив Тихомир Стоев, зам.-областният управител инж. Атанас Ташков, зам.-кметовете на Пловдив Иван Стоянов, Николай Бухалов, Хакъ Сакъбов, кметът на район "Централен" Георги Стаменов, кметът на район "Тракия" Георги Гатев, кметът на район "Източен" Емил Русинов, зам.-кметове на райони, представители на общинската власт и множество граждани.

В съслужение с владиката бяха Белоградчишкият епископ Поликарп - първи викарий на митрополита, архимандрит Максим - епархийски духовен надзорник, архимандрит Евтимий, ставрофорен свещеноиконом Тодор Хаджиев - протосингел при Пловдивска митрополия и председател на храма, ставрофорен свещеноиконом д-р Добромир Костов - ректор на Пловдивската духовна семинария и Пловдивската духовна академия "Св. св. Кирил и Методий", ставрофорен свещеноиконом Деян Стоенчев - духовен надзорник, протойерей Ангел Ангелов - духовен надзорник, ставрофорен свещеноиконом Василий Кашоров и митрополитският протодякон Илиян Александров.

Богоявление - Пловдив Снимка: БТА

Песнопенията изпълни митрополитският хор "Св. ап. Ерм" с диригент протопсалт Георги Радев. Духовният празник завърши с многолетствие, провъзгласено от митрополитския протодякон Илиян Александров.

Видин

Кристиян Дочев, на 20 години, извади кръста на Богоявление от водите на река Дунав във Видин. "Кръстът не се хваща. Той се дава. Това е Божия благословия", каза Кристиян, който вади Светия кръст за втори път. Той получи парична награда от Община Видин и сребърно кръстче от Видинската митрополия.

Богоявление - Видин Снимка: БТА

Празникът започна със света литургия в храм "Свети Николай Мирликийски Чудотворец", оглавена от Видинския митрополит Пахомий. След това литийно шествие, предвождано от Градския духов оркестър, се отправи към плажа на брега на река Дунав.

В проповедта си Видинският митрополит Пахомий подчерта неизказаното човеколюбие на Бог, който се смири и прие човешка плът, за да върне човека към изгубеното достойнство на Царството небесно. Владиката напомни, че Господ Иисус Христос не дойде да наруши закона, а да го изпълни чрез закона на любовта, като приеме кръщение в река Йордан от свети Йоан Кръстител.

Богоявление - Видин Снимка: БТА

По думите му, чрез слизането Си във водите Христос ги освети, съкруши силата на злото и дари на човека "банята на обновлението", в която чрез вяра и тайнството кръщение се умира за греха и се възражда за благодатта. Митрополит Пахомий призова вярващите с благоговение да приемат светената вода, да оставят греховното и временното и да се стремят към духовното и вечното, като пожела на всички много и благословени години.

На дунавския бряг край замъка Баба Вида митрополит Пахомий отслужи велик водосвет и хвърли светия кръст във водите на реката. Общо девет участници се включиха в ритуала по изваждането на кръста, като задължително условие е да са православни християни.

Богоявление - Видин Снимка: БТА

В края на тържеството Видинският владика поръси присъстващите със светена вода. В община Видин 298 мъже носят името Йордан, а 181 жени - името Йорданка.

Мартин Милков на 16 години извади кръста от водите на Стакевска река край белоградчишкото село Горен чифлик. В община Белоградчик живеят 27 човека, носещи името Йордан, съобщиха от местната администрация.

Добрич

На шест места в област Добрич се проведе традиционно хвърляне на богоявленски кръст, предава БТА.

Около 21 смелчаци се хвърлиха в морските води при кея срещу хотел "Арабела" в курортен комплекс "Албена", за извадят кръста по случай християнския празник Богоявление. По инициатива на архемандрит Филип от храм "Св. Успение Богородично" от село Оброчище бяха хвърлени три кръста. Първият бе изваден от 17-годишния Николай Павлов от Добрич, а вторият - от баща му Павел Павлов. Третият кръст извади Венцислав Иванов от Добрич.

Богоявление - Добрич/Албена Снимка: БТА

В Балчик празникът Богоявление бе отбелязан с литийно шествие и ритуал по хвърляне на кръста. Празникът започна сутринта със света литургия в храм "Свети Георги". Общо 16 плувци се хвърлиха в морето в надпревара за изваждане на богоявленския кръст. Треньорът Живко Господинов от Варна извади кръста за четвърти път. Победителят получи награда 100 евро.

В Каварна също бе отбелязан празникът Богоявление. Денят започна с литургия в храм "Св. Успение Богородично". Ритуалът по хвърлянето на богоявленския кръст се състоя на малкия плаж, непосредствено пред новоизградената крайбрежна алея в Морска зона - Каварна. Въпреки зимните условия, 19 смели участници на възраст от 16 до 59 години влязоха в студените води. В надпреварата богоявленският кръст бе изваден от 19-годишния Иван Тодоров, който за трета година участва в ритуала. Победителят бе поздравен и награден от кмета на община Каварна Елена Балтаджиева, която му пожела здраве и късмет през новата година, съобщиха от общината.

Богоявление - Добрич/Албена Снимка: БТА

На три места в община Шабла се проведоха ритуали по изваждане на богоявленския кръст. Край село Крапец в надпревара участваха тринадесет мъже. Кръстът бе изваден от 32-годишният Петър Петров, който е родом от селото и участва за първи път в богоявленския ритуал.

На къмпинг "Добруджа" край Шабла за четвърта поредна година 22-годишният Валентин Сурталов извади кръста от ледените морски води. В надпреварата за изваждането се включиха деветима смелчаци. Богоявленски ритуал се проведе и на къмпинг "Космос" в село Дуранкулак.

Богоявление - Добрич/Албена Снимка: БТА

Кърджали

На Богоявление двама младежи по на 14 години - Димитър Николов и Виктор Недялков, хванаха Богоявленския кръст в Кърджали.

Богоявление - Кърджали Снимка: БТА

Димитър при големите, скачайки във водите на река Арда, а Виктор при децата до 14 години, в специално отопления басейн в двора на Средновековния манастир "Св. Йоан Предтеча".

Снимка: БТА

Ритуалът по хвърлянето на кръста на Йордановден изпълни Пловдивският митрополит Николай.

Шипка

За десета поредна година в Шипка първи спасиха богоявленския кръст. Във водите на река "Селска" скочиха общо 50 млади мъже, а най-бърз беше 18-годишният Лазар Даракчиев.

Богоявление - Шипка Снимка: БТА

Ритуалът, който тук е преплетен с местна традиция, започна с поднасяне на венци пред паметника на шипченския хайдутин Пеньо Черньоолу.

Плевен

Празничният ритуал по повод Богоявление се състоя в района на Исторически мост на река Вит край Плевен.

В надпреварата за спасяване на светинята се впуснаха десетки смелчаци, които извиха ледено мъжко хоро в студените води на реката.

Богоявление - Плевен Снимка: БТА

Петър Василев от село Дисевица извади богоявленския кръст от река Вит край Плевен. Той е на 39 години и по професия е шофьор.

В Плевен се състоя и Богоявленски водосвет на бойните знамена на военни формирования от Българската армия. Водосветът бе извършен пред паметника на Девета пехотна плевенска дивизия на площад "Свободата".

Богоявление - Плевен Снимка: БТА

Отец Антон и отец Христо от плевенския храм "Свети Николай" отслужиха ритуала. След това осветиха бойните знамена на Висшето военновъздушно училище (ВВВУ) "Георги Бенковски", Пето бригадно командване, 12-а Авиационна база, военно формирование 38220, както и на военно-патриотични организации.

Част от празника бе и тържествено връчване на юбилеен медал по повод 80 години от края на Втората световна война от Съюза на ветераните от войните на България на началника на ВВВУ "Георги Бенковски" бригаден генерал Юлиян Радойски.

Богоявление - Плевен Снимка: БТА

"Това отличие не го приемам като лично, а като заслуга за труда на колегите ми от ВВВУ "Георги Бенковски", каза при получаване на юбилейния медал бригаден ген. Радойски. Той подчерта, че за периода от възстановяването на училището до момента то вече е учебно заведение с национален и международен престиж.

"В днешния празничен ден, когато Българската армия освещава своите знамена, това отличие има още по-голямо значение. Скъпи ветерани, които постлахте пътеките, по които вървим ние сега, обещаваме ви като висше учебно заведение да подготвим едни отлични офицери, сержанти и войници, които да бранят нашата родина. В смутните времена на войни и кризи около нас, трябва да имаме една добре подготвена армия", каза още началникът на ВВВУ "Георги Бенковски".

Богоявление - Плевен Снимка: БТА

Сред дошлите на водосвета бяха областният управител на Плевен Мартин Мачев, заместник-областният управител Павлин Фильовски, председателят на Общинския съвет в Плевен доц д-р Иван Малкодански, кметът на община Плевен д-р Валентин Христов, командирът на Пето бригадно командване полк. Иван Вълев и други.

Ритуалът завърши с тържествен марш на представителните военни части.

Угърчин, Тетевен

Светият кръст от водите на река Каменица в Угърчин извади 18-годишния Роселин Бачевски. Той влезе в надпреварата заедно с още 12 мъже, като към тях се присъедини и седеммесечният Кубрат, съобщават от общинската администрация.

Богоявление - Угърчин Снимка: Община Угърчин/БТА

Роселин скача за светинята вече пета година, но сега за първи път печели. Прави го - по думите му - "защото обичаите трябва да се спазват и за здраве на семейството и на всички угърчинци". Той получи парична премия от кмета Станимир Петков и обеща да почерпи всички момчета, включили се в ритуала.

Днешният победител е състезател по бокс, на държавното първенство за мъже миналата година в Стара Загора се класира втори, но отсега се заканва следващия път да се окичи със златото. Възнамерява да продължи образованието си в Националната спортна академия, вижда се като кондиционен треньор.

Организатор на ритуала по хвърляне на кръста на Богоявление, станал вече традиция, е Община Угърчин, откъдето за участниците и зрителите се бяха погрижили днес да има червено вино и баница. Подсигурени бяха и специални везани ризи за смелчаците.

По-рано през деня в храма "Света Параскева" тържествен водосвет за здраве и благополучие отслужи отец Мартин, който и хвърли кръста в студените води. Да отпратим всичко греховно и да намерим спасение на душите и телата си и благоволение, пожела той на празника.

Днес имен ден честват повече от 160 жители на общината. Най-много са носителите на името Борислав - 54, следвани от Йорданка - 19, Йордан - 17, Борислава - 16, Данчо - 14, и Найден - 10.

Пак над 160 са и имениците на утрешния Ивановден. Тук първото място държи Иван - 58 мъже имат това име, след това се нареждат Ивайло - 24, Иванка - 18, Ивелина - 11, Ива и Ивелин - по 10.

В Тетевен богоявленският кръст бе изваден от реката от Веселин Славков, съобщиха от общинската администрация.

Русе

31-годишният Теодор Цветков извади богоявленския кръст от река Дунав при температура на водата около 4 градуса. Освен русенеца, известен със своите благородни каузи, в традиционния ритуал по случай Богоявление се включиха още 14 участници. Най-младият от тях бе на 22 години, а най-възрастният - на 54 години, предава БТА.

Богоявление - Русе Снимка: БТА

"Посвещавам изваждането на кръста на Бог. На всички българи искам да кажа да не се предават, това ни е в кръвта. Никога не спирайте да вярвате, днес доказах, че Бог е с мен и няма предизвикателство, което да не мога да преодолея", заяви Теодор Цветков. Русенецът изважда Светия кръст за 6-и път в родния си град, като точно преди 10 г. е бил първият му успех. Два пъти е печелил и благородната надпревара и в Република Северна Македония. Кметът Пенчо Милков поздрави всички участници и пожела на Теодор да не спира да се бори за каузите, в които вярва. Русенецът сподели, че след броени дни заминава за Мексико, където ще плува своята 4-а ледена миля.

Празничният ден започна със сутрешна света литургия в Катедралния храм "Света Троица", след която от храма потегли литийно шествие към понтона под хотел "Рига". По случай Богоявление Русенската света митрополия със съдействието на Община Русе и Областна администрация - Русе проведе традиционният тържествен водосвет под звуците на маршове, изпълнени от Общинския духов оркестър. Главиницкият епископ Макарий и свещеници от Русенската света митрополия благословиха знамената на почетната рота на Русенския гарнизон.

Богоявление - Русе Снимка: БТА

Празничното събитие бе уважено още от заместник-кметовете Енчо Енчев, Димитър Недев, Никола Лазаров и Борислав Рачев, областният управител Драгомир Драганов и неговият заместник Георги Георгиев, командирът на Военно формирование 32420 подполковник Павлин Илиев началникът на Военното окръжие полковник Васил Петров, директорът на Регионална дирекция "Пожарна защита и безопасност на населението" комисар Светослав Войчев, началникът на РУО - Русе д-р Росица Георгиева, управителят на ВиК - Русе инж. Илиан Милев, представители на местната и държавна власт, както и множество русенци.

