Виолончелистка от Бургас сътворила шоуто на Параолимпийски игри в Милано-Кортина

Крадци за малко за провалят спектакъла, откраднали й музикалния инструмент, украсен с камъни „Сваровски“ и се наложило да й носят друг от Рим

Голямата звезда в музкално-светлинното шоу, с което завършиха Параолимпийски игри в Милано-Кортина, е родена в Бургас. Очарователната Франческа Формизано, която като истинска кралица се открояваше на спектакъла, сподели в интерю за бТВ, което ще бъде излъчено утре, че е поела огромна отговорност като музикален директор. Заедно с двама свои колеги тя композирала и музиката на цялата церемония.

Пред Петя Дикова за COOLT талантливата виолончелистка разказа как крадци едва не са провалили спектакъла. Те откраднали музикалния инструмент, украсен с камъни „Сваровски“. Наложило се да й носят спешно друг от дома й в Рим и няколко часа по-късно нещата са се подредили. От записите, качени във Фейсбук страницата й, се вижда че се е справила брилятно. Заобиколена от десетки танцьори, тя галеше струните на виолончелото.

Освен виолончелото, крадкците отмъкнали от репетиционната костюмът и обувките на музикалният директор. Въпреки това й е осигурен друг.

Франческа Формизано сподели, че е имала щастливо детство в Бургас

Франческа разказа как шест часа преди шоуто получила виолончелото си, а дизайнерите в последни момент успели да й направят нов костюм.

Младата дама споделя, че музикалната й кариера е започнала в България. Тя е родена в Бургас. Майка й е българка, а баща й – италианец. С носталгия тя си спомня за родния град. Прекрасни спомени има и от София, където продължила музкалното си образование.

Успехът на Франческа в Милано-Кортина е поредното доказателство, че българският талант може да остави ярка следа и на най-големите световни сцени. Зад блясъка на спектакъла обаче стои огромно напрежение, безсънни часове и битка с времето до последната минута.

Историята й звучи почти като сценарий за филм - с кражба, спешна организация и щастлива развръзка броени часове преди началото. Вместо да се поддаде на паниката, тя показала хладнокръвие и професионализъм, достойни за артист от най-висока класа.

Именно такива моменти разкриват истинския характер на големите изпълнители. А за Бургас това е още един повод за гордост.

