Вход Господен в Йерусалим: история, смисъл и символи на празника

На 5 април 2026 г. Православната църква чества празника Вход Господен в Йерусалим, известен още и като Цветница, Връбница. По този повод ще бъдат отслужени тържествени богослужения в храмовете и манастирите у нас. Негово Светейшество Българският патриарх Даниил ще възглави празничното богослужение в Патриаршеската катедрала „Св. Александър Невски".

История на празника

Влизането на Христос в Йерусалим е описано от четиримата евангелисти - Матей, Марк, Лука и Йоан, в техните евангелия. Иисус Христос влиза в Йерусалим няколко дни преди страданията и кръстната Му смърт. Няколко дни преди юдейския празник Пасха Спасителят тръгнал за Йерусалим от Витания, където по-рано възкресил своя приятел Лазар. Той поискал от апостолите да доведат едно осле от близко село. Когато го довели, Христос седнал на него и придружен от тях и други Свои ученици наближил свещения град. Научавайки, че Христос идва, множество жители на града отишли, за да Го посрещнат. Те вече били научили за възкресяването на Лазар и били въодушевени от чудото на Христос. Някои постилали дрехите си, за да мине Той по тях, а други носели палмови клонки в ръце и с тях Го приветствали, като викали: „Осанна! Благословен е този, който иде в името Господне!". Влизането на Христос в Йерусалим е предсказано още в Стария Завет от пророк Захарий.

Иконата на празника

Честването на празника е израз на голямата радост на цялото творение. Иконата на празника показва как жителите на Йерусалим посрещат Месията пред портите на града. Апостолите вървят редом до своя Учител, Който в този ден е прославян като Цар. Цялата икона е изписана в ярки цветове, а дрехата на Христос е рисувана с червени нюанси, които да напомнят за доброволните страдания. Евангелист Матей споменава за присъствието на деца пред храма, викащи „Осанна!". На иконата те са показани как пред портите на града радостно късат клонки от дървото и постилат дрехите си по пътя Му.

Върбовите клонки

В спомен на йерусалимските деца православните християни държат в ръцете си, по време на богослужението, върбови клонки, които по нашите географски ширини заменят палмовите. По този начин те духовно участват в тържественото влизане на Христос в Йерусалим. На утринното богослужение, точно преди св. Литургия, свещеникът прекадява с тамян предварително събраните върбови клонки и със специално отредена за случая молитва ги благославя. След това раздава клонките за благословение. Върбичката, която сме получили от ръката на свещеника, е свидетелство, че посрещаме Господ Иисус като Господ и Спасител и вярваме в Него от цялото си сърце. След богослужението клонката се занася в дома, където се поставя над иконата или кръста.

С празника Вход Господен в Йерусалим започва и духовната подготовка за Страстната седмица и проследяването на последните дни от земния живот на Иисус Христос. През първите три дни на седмицата се спазва и строг пост.

Пресслужба на БПЦ-БП