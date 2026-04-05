Весо Рижавия очаква да спечели 500 000 евро от „Ламборгинито“, с което едва не уби майка с дете във Варна

Шуменският баровец Веселин Василев, известен като Весо Рижавия, успя да реализира мащабна финансова схема след тежка катастрофа със своето „Ламборгини Ревуелто“ на стойност 750 000 евро. Инцидентът се случи край Варна при гонка с „Ауди“, при която бизнесменът удари три автомобила със скорост над 150 км/ч и рани тежко майка на малко дете. Благодарение на протоколите от КАТ, според които скоростта е била просто „несъобразена“, Василев получи пълна застраховка от 840 000 евро, а след това откупи бракуваните останки на колата за едва 120 000 евро с цел да ги препродаде или възстанови.

Веселин Василев е собственик на голямата фирма за дограма „ВИАС“ и е сочен за влиятелен комисионер в държавните поръчки, свързван със скандалното строителство на „Арена Шумен“. Бизнесменът е застраховал свръхколата си в Швейцария с цел анонимност, но след изплащането на щетата планира да „възкреси“ возилото в елитен столичен сервиз. Експерти обаче са скептични за успеха на ремонта поради специфичното карбоново купе, като отбелязват, че дори само разпродажбата на непокътнатия V12 двигател и електромоторите би донесла на Рижавия печалба от близо половин милион долара.

Докато тече подготовката за ремонта на бракуваното ламборгини, 57-годишният баровец вече демонстрира новата си придобивка – поръчково „Ферари“, закупено веднага след инцидента. Автопаркът на шуменския предприемач включва още луксозни лимузини „Мерцедес“, „Бентли“ и „Порше“, докато обществото все още коментира символичната му глоба от 200 лева за верижната катастрофа. Бизнес нюхът на Весо Рижавия му позволява да излезе на чиста печалба от инцидента, докато данъкоплатците помнят съмнителните му имотни сделки около спортната зала в родния му град.

Източник: Уикенд