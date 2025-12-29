Въоръжен грабеж в магазин в София: Обирджиите се скриха в блок, в колата им откриха гранати Районът около кооперацията на улица "Дойран" е отцепен, на място са и спецчасти https://crimes.bg/vodeshha-tema/vaorazhen-grabezh-v-magazin-v-sofiya-obirdzhiite-se-skriha-v-blok-v-kolata-im-otkriha-granati-3/181342 Crimes.bg

Въоръжен грабеж е извършен в магазин за алкохол в столичния квартал "Красно село", съобщиха от Столичната дирекция на полицията.

Сигналът за обира в търговския обект на улица "Ген. Стефан Тошев е подаден около 19.30 часа.

По първоначална информация маскиран и въоръжен мъж е влязъл в магазин, заплашил е продавачката с оръжието и е взел неизвестна към момента сума пари.

След това извършителят и негов съучастник са избягали от местопрестъплението с автомобил.

От СДВР допълниха, че продавачката в магазина не е пострадала.

По информация на bTV извършителите са се скрили в жилищен блок в района на улица "Дойран". Криминалистите са открили колата им, а в нея са намерени гранати.

Районът около кооперацията е отцепен. На място са изпратени и спецчасти. Униформените се опитват да задържат престъпниците, без да създадат опасност за живеещите в блока.

Източник: dir.bg