Въоръжен грабеж в магазин в София: Обирджиите се скриха в блок, в колата им откриха гранати

Въоръжен грабеж е извършен в магазин за алкохол в столичния квартал "Красно село", съобщиха от Столичната дирекция на полицията.
Сигналът за обира в търговския обект на улица "Ген. Стефан Тошев е подаден около 19.30 часа.
По първоначална информация маскиран и въоръжен мъж е влязъл в магазин, заплашил е продавачката с оръжието и е взел неизвестна към момента сума пари.
След това извършителят и негов съучастник са избягали от местопрестъплението с автомобил.
От СДВР допълниха, че продавачката в магазина не е пострадала.
По информация на bTV извършителите са се скрили в жилищен блок в района на улица "Дойран". Криминалистите са открили колата им, а в нея са намерени гранати.
Районът около кооперацията е отцепен. На място са изпратени и спецчасти. Униформените се опитват да задържат престъпниците, без да създадат опасност за живеещите в блока.
Източник: dir.bg