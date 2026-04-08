Ваканция в Ада: След осем смъртни случая, над 1700 туристи съдят TUI заради пътуване до Кабо Верде

Над 1 700 туристи предприемат съдебни действия срещу TUI, след като са се разболели по време на престой в хотели в Кабо Верде, съобщава The Independent, цитирайки адвокатите на пострадалите.

Адвокатската кантора Irwin Mitchell уточнява, че са започнати производства във Висшия съд с цел да бъдат изяснени редица случаи на заболявания в периода 2022-2025 г., включително най-малко осем смъртни случая. По данни на юристите техни клиенти, "включително бебета на едва шест месеца", са съобщили за тежки стомашно-чревни заболявания, сред които салмонела и шигела, проявили се в чужбина или след завръщането им във Великобритания.

Сред посочените случаи е този на 64-годишната Карън Пули от Глостършър, която починала, след като била транспортирана по въздух до Тенерифе за спешно лечение няколко дни след началото на почивка, организирана от Tui, в комплекса Riu Funana на остров Сал. Според властите в Кабо Верде причината за смъртта е многоорганна недостатъчност, сепсис и кардио-респираторен арест, посочват от Irwin Mitchell.

55-годишният Марк Ашли също починал, след като се върнал във Великобритания след двуседмичен престой в Riu Palace Santa Maria. Той получил "тежки гастроинтестинални симптоми" на третия ден от почивката си, а през ноември 2025 г. колабирал у дома.

Съпругата му Ема заявява: "Хигиенните стандарти в хотела не ми изглеждаха добри. Храната изглеждаше като да е била използвана повторно от предишни хранения, дезинфекцията сякаш беше недостатъчна, а ограничените количества питейна вода се съхраняваха в големи контейнери, оставени на слънце."

От Irwin Mitchell допълват, че заболяванията "може да са свързани с ниски хигиенни стандарти и пропуски в безопасността на храните".

През февруари британското външно министерство (FCDO) предупреди пътуващите да се консултират с медицински специалист преди да отпътуват за Кабо Верде, ако имат придружаващи здравословни проблеми, заради "увеличение на съобщенията за инфекции от шигела и салмонела".

Според Irwin Mitchell част от заболелите гости са отсядали в хотели, сред които пет обекта на Riu Hotels, както и Melia Dunas, Suneo Dunas и Tui Blue Cabo Verde.

От туристическата компания посочват, че от 2022 г. насам над един милион туристи са посетили Кабо Верде с Tui.

Адвокатът, който защитава правата на пострадалите, Джатиндър Пол, казва: "Много от нашите клиенти, от чието име сме започнали съдебни производства, продължават да страдат от изтощителни симптоми, свързани със заболяването им. Макар че за представяните от нас хора вече е твърде късно в смисъл, че почивката им е била съсипана от подобно заболяване, ние сме решени да им осигурим отговорите, които заслужават, и, когато е уместно, достъп до продължаваща подкрепа и лечение, от които може да се нуждаят." Той добавя: "Почти е непостижимо да се разбере как туристи продължават да описват хигиенни проблеми в тези хотели в Кабо Верде година след година. Всеки случай не е статистика, а човешка история за това как животът на хората е бил преобърнат."

Говорител на TUI заяви: "Дълбоко сме натъжени от съобщенията за тези трагични загуби и изказваме искрените си съболезнования на засегнатите семейства. Макар да не можем да коментираме отделни случаи, здравето и безопасността на клиентите винаги са наш основен приоритет. Имаме установени процедури за подкрепа на всеки клиент, който се почувства зле по време на почивка, включително достъп до подходяща медицинска помощ и съдействие на място. Продължаваме да следваме препоръките на FCDO и при необходимост работим с хотелските партньори и съответните власти."

През февруари проучване на Агенцията за здравна безопасност на Великобритания установи, че от октомври 2025 г. има 112 регистрирани случая на шигела и 43 на салмонела, свързани с пътувания до Кабо Верде.

Дестинацията е особено популярна през зимата заради топлото време.

