Ученици от София откриха красотата и гостоприемството на Етрополе

Ученици от 109 ОУ „Христо Смирненски", град София, избраха живописния град Етрополе за своя образователна екскурзия. Над 80 деца и техните класни ръководители имаха възможността да се докоснат до богатата история, културното наследство и неповторимата атмосфера на града.

В рамките на посещението си те разгледаха един от духовните символи на региона - Етрополския манастир „Света Троица", който впечатлява с вековната си история, красота и спокойствие. Детската глъчка изпълни централния площад, а оживлението и усмивките на младите гости създадоха истински празник за жителите и посетителите на града.

Преподавателите и учениците останаха силно впечатлени и от топлото посрещане и специалното внимание, което им бе оказано лично от кмета на Община Етрополе инж. Владимир Александров. Със своята откритост, добронамереност и готовност да отдели време за всеки гост, той още веднъж показа, че Етрополе е място, където хората са в центъра на вниманието. По негова препоръка групата посети и новоизградения паметник на Васил Левски - внушителен символ на българския дух и национална гордост, който предизвика искрен възторг у всички.

Гостите изразиха възхищението си от красотата на града, поддържаната градска среда и гостоприемството на местните хора. От своя страна, домакините останаха впечатлени от възпитаните и усмихнати ученици, както и от високия професионализъм на техните преподаватели.

Етрополе все по-уверено се утвърждава като предпочитана дестинация за ученически екскурзии, културен туризъм и отдих - място, което съчетава природна красота, богата история и истинско българско гостоприемство.

109 ОУ „Христо Смирненски" е базово училище към СУ „Св. Климент Охридски", Факултет по науки за образованието и изкуствата.