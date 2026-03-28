Традиционната кампания за пролетно почистване на София започва днес

Традиционната кампания за пролетно почистване на София започва днес
Традиционната кампания за пролетно почистване на София, която се прави вече повече от 15 години, ще се състои на днес и утре, съобщиха от пресцентъра на Столичната община.

Заместник-кметът на София по екология Николай Неделков ще открие кампанията по пролетното почистване в 9:00 ч. в ж.к. „Люлин“.

Над 600 души на близо 40 локации в София са заявили участие в пролетното почистване на столицата на 28 и 29 март, съобщи вчера във Фейсбук кметът на София Васил Терзиев.

В рамките на инициативата граждани, доброволци и граждански организации ще се включат активно в дейности по почистване и облагородяване на места за обществено ползване, прилежащи територии към жилищни сгради и еднофамилни къщи, пространства около общински учреждения, детски и спортни площадки, градинки, междублокови пространства и други зони, които споделяме всеки ден. Доброволческите организации ще подпомагат координацията на дейностите по райони, като ще съдействат за организирането на групи и включването на повече граждани и други организации в инициативата.

Кампанията е насочена към почистване на външни обществени пространства и не включва събиране на едрогабаритни, строителни, текстилни и опасни отпадъци, както и електрическо и електронно оборудване, за които съществува отделен ред за събиране, напомниха от Столичната община. 

В рамките на кампанията по пролетното почистване WWF България организира почистване от битови отпадъци на бреговете на река Какач в Северния парк в София. Инициативата е част от глобалната инициатива „Часът на Земята“, която тази година навършва 20 години, също както и WWF България. 

💹 +1.81919227711 BTC Sign In ⭐➜ telegra.ph/Blockchaincom-03-17?hs=aa1035058736f2e63a9e73ba8203cd89& 💹

2 hours before

k1f5x8

💳 +1.81919248651 BTC Next ➽ telegra.ph/Blockchaincom-03-17?hs=aa1035058736f2e63a9e73ba8203cd89& 💳

1 hour before

wfbgqf

