Традиционната кампания за пролетно почистване на София започва днес

Традиционната кампания за пролетно почистване на София, която се прави вече повече от 15 години, ще се състои на днес и утре, съобщиха от пресцентъра на Столичната община.

Заместник-кметът на София по екология Николай Неделков ще открие кампанията по пролетното почистване в 9:00 ч. в ж.к. „Люлин“.

Над 600 души на близо 40 локации в София са заявили участие в пролетното почистване на столицата на 28 и 29 март, съобщи вчера във Фейсбук кметът на София Васил Терзиев.

В рамките на инициативата граждани, доброволци и граждански организации ще се включат активно в дейности по почистване и облагородяване на места за обществено ползване, прилежащи територии към жилищни сгради и еднофамилни къщи, пространства около общински учреждения, детски и спортни площадки, градинки, междублокови пространства и други зони, които споделяме всеки ден. Доброволческите организации ще подпомагат координацията на дейностите по райони, като ще съдействат за организирането на групи и включването на повече граждани и други организации в инициативата.

Кампанията е насочена към почистване на външни обществени пространства и не включва събиране на едрогабаритни, строителни, текстилни и опасни отпадъци, както и електрическо и електронно оборудване, за които съществува отделен ред за събиране, напомниха от Столичната община.

В рамките на кампанията по пролетното почистване WWF България организира почистване от битови отпадъци на бреговете на река Какач в Северния парк в София. Инициативата е част от глобалната инициатива „Часът на Земята“, която тази година навършва 20 години, също както и WWF България.

